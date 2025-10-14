China sanciona a 5 filiales estadounidenses del constructor naval surcoreano Hanwha Ocean

El Ministerio chino de Comercio dijo el martes que prohibiría las transacciones de empresas chinas con cinco subsidiarias del constructor naval surcoreano Hanwha Ocean, en un nuevo golpe de Beijing a los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, para reconstruir la industria estadounidense.

El ministerio anunció el martes que también estaba investigando una pesquisa de Washington sobre el creciente dominio de China en la construcción naval mundial. Dijo que la investigación estadounidense amenaza la seguridad nacional de China y su industria naviera, y citó la participación de Hanwha en la investigación.

El Representante de Comercio de Estados Unidos lanzó la investigación comercial de la Sección 301 en abril de 2024. Determinó que la fortaleza de China en la industria era una carga para las empresas estadounidenses.

El transporte marítimo internacional y la construcción naval se han convertido recientemente en un foco de fricción comercial entre Washington y Beijing. Cada lado ha impuesto nuevas tarifas portuarias a los buques del otro que entraron en vigor el martes.

Las entidades sancionadas son Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard Inc., Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC y HS USA Holdings Corp.

Hanwha adquirió a finales de 2024 el astillero Philly en Pensilvania por 100 millones de dólares. Anunció en agosto que planea invertir 5.000 millones de dólares en nuevos muelles y embarcaderos como parte de su apoyo a los esfuerzos de Estados Unidos para restaurar una capacidad de construcción naval competitiva a nivel mundial.

Hanwha Ocean también tiene un acuerdo sobre reparaciones de barcos con la Marina de los Estados Unidos.

China dijo que sus nuevas tarifas portuarias se aplicarían a los barcos propiedad de empresas estadounidenses u otras entidades o individuos, aquellos operados por entidades estadounidenses, incluidos aquellos con una participación estadounidense del 25% o más, buques que enarbolen una bandera estadounidense y buques construidos en Estados Unidos.

Las empresas estadounidenses representan solo el 2,9% de la propiedad de la flota mundial por capacidad y el 0,1% del tonelaje de construcción naval global. Trump ha prometido ayudar a reconstruir la industria como parte de su impulso más amplio para expandir la manufactura con base en Estados Unidos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.