Criptomillonarios donan $97 millones a Reform UK y avivan inquietud por dinero en la política

Reform UK, el partido antiinmigración liderado por el activista del Brexit Nigel Farage, recibió este fin de semana 72 millones de libras (97 millones de dólares) de dos multimillonarios de las criptomonedas, lo que avivó la preocupación por el dinero en la política británica.

Cuando se dio a conocer que Ben Delo, cofundador de la plataforma de criptomonedas BitMEX, había entregado 36 millones de libras (48 millones de dólares) al partido, el inversionista en criptomonedas Christopher Harborne anunció el sábado que igualaría la donación.

Harborne manifestó que apoyaba a Reform UK porque cree que sus políticas atraerán la inversión que Reino Unido necesita para fortalecer la economía y generar los ingresos necesarios para financiar la atención sanitaria, la educación y otros servicios públicos.

Pero los partidos políticos establecidos no tardaron en advertir que las donaciones ilimitadas de empresarios multimillonarios corrían el riesgo de corromper las elecciones. Los Liberal Demócratas, actualmente el tercer partido más grande en la Cámara de los Comunes, instaron al primer ministro Andy Burnham a poner un tope a las donaciones y proteger la democracia británica.

“Nigel Farage quiere traer a nuestras costas los Estados Unidos de Trump comprándose el acceso al poder”, afirmó la portavoz liberal demócrata Lisa Smart en un comunicado. “Intenta llegar al Número 10 como si fuera una casilla del tablero del Monopoly”, añadió, en referencia a la residencia del primer ministro.”

Donaciones sin precedentes en la política británica

Las dos donaciones están empatadas como las mayores de la historia para un partido político de Reino Unido. En conjunto, equivalen a más que la suma combinada recibida por todos los partidos políticos del país en 2025, cuando las donaciones totalizaron 64,8 millones de libras, según datos de la Comisión Electoral, que supervisa las elecciones y la financiación de campañas en el Reino Unido.

Las donaciones llegan tras meses de acusaciones contra Reform UK sobre recaudación de fondos indebida, las cuales han debilitado su posición entre los votantes. A principios de esta semana, la policía de Londres abrió una investigación sobre informes de que el partido violó leyes que prohíben aportes de donantes del extranjero.

Delo, quien fue indultado el año pasado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras declararse culpable de violar leyes contra el lavado de dinero, recientemente empezó a mudarse de regreso a Reino Unido desde Hong Kong,

En un artículo publicado en el periódico Telegraph, Delo señaló que su donación tiene como objetivo ayudar a desmantelar el “cártel” que controla la política británica, en aparente referencia a los partidos Laborista y Conservador, que han dominado las elecciones durante el último siglo.

“A diferencia de quienes expresan una falsa preocupación por la salud de ‘nuestra democracia’ mientras hacen todo lo posible por mantenerla como un cártel, yo quiero una contienda justa y un terreno de juego nivelado”, escribió Delo. “Mi conclusión, a partir de los problemas recientes de Reform, es que deberían dedicar menos tiempo a intentar recaudar fondos para competir en igualdad de condiciones y más tiempo a prepararse para gobernar”.

Ven a Reform UK como un rival de los partidos establecidos

Reform UK ha subido con fuerza en las encuestas de opinión pública al criticar el fracaso de sucesivos gobiernos para detener las embarcaciones inflables que llevan ilegalmente a miles de migrantes a Reino Unido cada año y al hacer campaña para dificultar que las personas soliciten asilo.

El partido ganó 1.453 escaños en concejos de gobiernos locales en Inglaterra durante las elecciones de principios de este año, superando a todos los demás partidos. Aunque Farage afirma que Reform se prepara para gobernar después de las próximas elecciones, el partido actualmente tiene apenas ocho escaños en la Cámara de los Comunes, frente a 408 del gobernante Partido Laborista.

Delo señaló que su donación se calculó para equivaler a 1 millón de libras (1,3 millones de dólares) al mes hasta la fecha más tardía posible para las próximas elecciones generales, en agosto de 2029. Indicó que entregaba el dinero por adelantado por si el gobierno limita las donaciones políticas.

A BitMEX se le ordenó pagar una multa de 100 millones de dólares en 2025, después de que la fiscalía determinara que “desafió deliberadamente las leyes contra el lavado de dinero de Estados Unidos para aumentar los ingresos”. Delo y otros dos cofundadores de BitMEX fueron condenados a libertad condicional tras declararse culpables en 2022 de violar la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos.

Trump indultó a BitMEX y a sus cofundadores el 27 de marzo de 2025.

Reform UK ya enfrentaba cuestionamientos sobre su recaudación de fondos

Las preguntas sobre las finanzas de Reform UK eclipsaron la conferencia anual del partido la semana pasada después de que en una investigación encubierta emitida por Channel 4 News se mostrara a altos funcionarios del partido aparentemente hablando de maneras de disfrazar aportes de donantes extranjeros.

El Servicio de Policía Metropolitana informó el miércoles que había abierto una investigación. La ley electoral de Reino Unido establece que los partidos solo pueden aceptar donaciones de votantes británicos o de empresas registradas en el país.

Reform UK niega haber cometido irregularidades y ha dicho que cooperará plenamente con la investigación.

El propio Farage enfrenta una investigación del organismo parlamentario que vigila las normas de conducta por no informar de un regalo de 5 millones de libras (6,7 millones de dólares) que recibió de Harborne antes de su elección a la Cámara de los Comunes.

Farage sostiene que no hizo nada malo porque el dinero fue un regalo personal que no tenía nada que ver con la política.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.