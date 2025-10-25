Costa de Marfil elige presidente en comicios que podrían dar un cuarto mandato a Ouattara

Costa de Marfil votaba el sábado para elegir a un nuevo líder mientras su presidente, Alassane Ouattara, busca ser reelegido para un cuarto mandato en unos comicios en los que se impidió la participación de aspirantes clave.

Los centros de votación abrieron poco después de las 8 de la mañana tras algunas demoras. Alrededor de 8,7 millones de personas se registraron para votar. En las dos últimas elecciones, la participación superó ligeramente el 50%.

Las elecciones son el último ejemplo de líderes de avanzada edad que continúan en el poder en África, que cuenta con la población más joven del mundo. El camerunés Paul Biya, de 92 años; Yoweri Museveni, de 81, en Uganda, y Teodoro Mbasogo, de Guinea Ecuatorial, de 83, son algunos los mandatarios de esa generación.

Cinco candidatos compiten por el cargo más importante de Costa de Marfil, pero muchos creen que Ouattara, que a sus 83 años dirige el mayor productor de cacao del mundo, conservará su puesto. Si gana, su mandato se acercaría a las dos décadas. Además, su partido, la Agrupación de Houphouetistas por la Democracia y la Paz (RHDP), ocupa la mayoría de los escaños en el Parlamento, con 169 de los 255 disponibles.

Ouattara ha supervisado la reconstrucción económica del país tras la guerra civil y ha logrado una tasa de crecimiento anual del 6% respaldada por un auge del cacao. Sin embargo, el 37,5% de sus 30 millones de habitantes todavía viven en la pobreza y el trabajo escasea para los jóvenes.

Acusaciones de represión a la oposición

La campaña electoral se ha visto empañada por las protestas contra el veto a candidatos relevantes que podrían suponer un obstáculo para las ambiciones presidenciales de Ouattara. En la boleta no estarán Tidjane Thiam, un exejecutivo de Credit Suisse, ni Laurent Gbagbo, que ya optó al cargo en el pasado y aún conserva el apoyo de una gran parte del electorado.

Sus partidarios salieron a la calle en movilizaciones que dejaron varios cientos de arrestados y decenas de encarcelados. Las protestas despertaron el fantasma de crisis electorales pasadas, como la de 2010 y 2011, en la que fallecieron casi 3.000 personas, y la de 2020, que se saldó con alrededor de un centenar de muertos.

El gobierno también restringió las concentraciones, excepto para los cinco partidos que participan en los comicios, y movilizó a más de 40.000 agentes de seguridad en todo el país.

Ouattara ha negado la represión a la oposición.

“El contexto geopolítico le es favorable”, afirmó Séverin Yao Kouamé, profesor investigador de la Universidad de Bouaké del país.

Según Kouamé, el mandatario no ha despertado mucha atención entre la comunidad internacional y su socio y expotencia colonial, Francia, porque ambos tienen ahora mismo otras prioridades.

Los candidatos

Cuatro candidatos comparten boleta con Ouattara, incluyendo Simone Gbagbo, una ex primera dama, y Jean-Louis Billion, que fungió como ministro de Comercio en uno de sus gobiernos. Todos han prometido generar empleos y aprobar nuevas políticas agrícolas.

Los analistas sostienen que ninguno de los demás aspirantes tienen opciones claras de ganar.

“El crecimiento ha sido enorme, pero debemos continuar”, afirmó el presidente el jueves, en su mitin de final de campaña en Abiyán.

Las inversiones de Ouattara, que fue subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, en el sector público y en infraestructura le han valido el favor de sus seguidores.

El conteo de votos comenzará inmediatamente después del cierre de los centros de votación y se espera que los resultados provisionales se hagan públicos en 48 horas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.