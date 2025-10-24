Los precios del café en EEUU suben por los aranceles y el mal clima

El café le cuesta cada vez más a los estadounidenses.

El precio promedio en Estados Unidos de una libra de café molido alcanzó los 9,14 dólares en septiembre, un aumento del 3% respecto del promedio de agosto de 8,87 dólares y 41% más que en septiembre de 2024, según cifras del gobierno. Los precios del café han subido drásticamente desde el comienzo de este año.

Los precios al consumidor aumentaron 3% en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior, informó el viernes el Departamento de Trabajo. El índice mostró que los precios del café subieron 19% desde septiembre de 2024 y se mantuvieron estables en comparación con agosto.

Nikki Bravo, copropietaria de Momentum Coffee en Chicago, aumentó los precios un 15% la semana pasada para lattes, capuchinos y otras bebidas en sus cuatro locales.

Bravo dijo que está pagando 15% más por los granos de café en comparación con hace un año y ha comenzado a tostar más granos en sus locales para ahorrar dinero. Obtiene la mayoría de sus granos de África.

Otros artículos también se han vuelto más caros, como las tazas y las mangas, dijo. Además, el salario mínimo en Chicago subió el 1 de julio a 16,60 dólares la hora.

"En algún momento simplemente tuvimos que trasladarlo, no podíamos seguir absorbiéndolo", expresó Bravo.

La inflación persistentemente alta también ha dejado a los consumidores inseguros y menos dispuestos a gastar en un café para llevar, agregó. Según Toast, un sistema de gestión de restaurantes, el precio promedio de un café regular en los restaurantes de Estados Unidos en septiembre fue de 3,54 dólares en comparación con 3,45 dólares hace un año.

Aquí está la razón por la que el café está sintiendo tal sacudida y cómo algunos tratan de aliviarla:

Aranceles

Fuera de Hawaii y Puerto Rico, hay pocos lugares en Estados Unidos que puedan cultivar café. Así que el 99% del café de Estados Unidos es importado, según la Asociación Nacional del Café, un grupo comercial.

Brasil es la principal fuente de café para Estados Unidos, ya que suministra el 30% del mercado. La administración Trump impuso un arancel del 40% sobre los productos brasileños en julio, además de un impuesto previo del 10%. Los productores brasileños han comenzado a retener envíos a Estados Unidos mientras negocian con los tostadores estadounidenses sobre quién absorberá el costo adicional, reduciendo la oferta en Estados Unidos, según el banco de inversión UBS.

Colombia, que suministra el 20% del mercado de café de Estados Unidos, está sujeta a un arancel del 10%, pero el presidente Donald Trump amenazó recientemente con impuestos más altos y el fin de la ayuda estadounidense. Vietnam, que suministra el 8% del mercado de café de Estados Unidos, tiene un arancel del 20% desde el verano.

En septiembre, Trump anunció que los "recursos naturales no disponibles" podrían estar exentos de aranceles para los países que han alcanzado acuerdos comerciales con Estados Unidos. Pero hasta ahora, el café no ha obtenido ninguna exención.

Riesgos climáticos

El calor, la sequía y otras malas condiciones climáticas han afectado la producción de café a nivel mundial en los últimos años, causando un aumento en los precios. Los precios mundiales del café aumentaron casi 40% en 2024, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

A principios de este mes, los precios del café aumentaron después de que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) anunció que se habían formado condiciones del fenómeno climático La Niña. Eso aumentó las preocupaciones sobre la posibilidad de sequía en Brasil.

El riesgo para la producción de café debido al cambio climático ha llevado a algunos investigadores a intentar desarrollar variedades más resistentes al clima.

El Congreso de EEUU podría intervenir

En septiembre, un grupo bipartidista de miembros de la Cámara de Representantes presentó un proyecto de ley que derogaría todos los aranceles al café.

"Solo producimos el 1% del café que consumen los estadounidenses. Es uno de los mejores ejemplos de los aranceles generales de Trump que no tienen sentido económico", dijo el legislador Ro Khanna, demócrata de California. Él copatrocinó el proyecto de ley junto con el congresista Don Bacon, republicano de Nebraska.

Bacon dijo el viernes que se interesó en el tema cuando vio cuánto costaba el café en la tienda de comestibles. Dijo que tampoco es fan de los aranceles y cree que el Congreso, no el presidente, tiene el poder de imponerlos.

Bacon opina que la administración Trump ahora se da cuenta de que poner aranceles a productos que Estados Unidos no puede cultivar es malo para los consumidores, y tiene la esperanza de que el proyecto de ley sea aprobado.

"Espero que el presidente y el Congreso vean el beneficio positivo de eliminar este arancel para los estadounidenses comunes", manifestó.

Durbin informó desde Detroit y Rugaber desde Washington.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.