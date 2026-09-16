Corte en La Haya condena al expresidente kosovar Thaci a 25 años por crímenes de guerra

Un tribunal respaldado por la Unión Europea declaró culpable el miércoles al expresidente de Kosovo Hashim Thaci de cuatro cargos de crímenes de guerra cometidos durante la guerra de su país por la independencia de Serbia y lo condenó a 25 años de prisión.

Thaci, de 58 años, que renunció al cargo hace casi seis años para enfrentar las acusaciones, fue condenado por un panel de jueces de las Salas Especializadas de Kosovo por asesinato, tortura, trato cruel y detención arbitraria. Tanto él como los fiscales, que habían solicitado una pena más severa, pueden apelar.

El fallo fue un golpe devastador para un hombre que alguna vez fue acogido por Occidente, invitado a las conversaciones de paz de 1999 en Francia y visto como el dirigente que podía guiar a Kosovo hacia la independencia.

Sin embargo, el juez presidente Charles Smith pintó un panorama muy diferente, al afirmar que Thaci participó activamente y alentó crímenes, incluso promoviendo a individuos involucrados en delitos.

Thaci “mostró una capacidad despiadada para apartar y eliminar impedimentos políticos” para su liderazgo y el de otros comandantes, añadió Smith.

Con traje y corbata, Thaci permaneció en silencio mientras Smith leía la sentencia.

Partidarios arremeten rápidamente contra el veredicto contra Thaci

El ministro kosovar de Exteriores, Glauk Konjufca, condenó los veredictos. “Este es un fallo terrible para Kosovo, para nuestro pueblo y para nuestra guerra de liberación”, dijo.

Cientos de partidarios esperaron en un parque cerca del tribunal en La Haya, y algunos se enfrentaron brevemente con la policía antidisturbios neerlandesa.

En la capital de Kosovo, Pristina, miles de personas vieron la audiencia en vivo en una pantalla gigante y quedaron atónitas por la sentencia. Algunos comenzaron a gritar “UCK”, el acrónimo en albanés del Ejército de Liberación de Kosovo que Thaci lideró antes de entrar en la política.

Un partidario, Bekim Fetahu, dijo que el veredicto fue “una decisión catastrófica”.

“Ellos (los jueces) han puesto a las víctimas junto con los agresores”, añadió Fetahu.

Smith, el juez presidente, dijo que Thaci “usó su posición, liderazgo, autoridad y prestigio” para alentar crímenes y no investigó ni castigó abusos cometidos por combatientes del ELK.

Sin embargo, el juez estadounidense también subrayó que el juicio “no trata sobre la legitimidad del Ejército de Liberación de Kosovo” ni sobre su objetivo final de asegurar la independencia de Kosovo, que en ese momento era una provincia de Serbia.

El exmandatario y otros tres acusados, exlíderes del Ejército de Liberación de Kosovo que combatieron a las fuerzas serbias en la guerra de 1998-99, se declararon inocentes de todos los cargos en su contra y son considerados ampliamente como héroes nacionales en su país.

Los cuatro fueron absueltos de seis cargos de crímenes de lesa humanidad porque los jueces dijeron que los fiscales no lograron probar que los crímenes se cometieron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra civiles.

Fueron hallados culpables de los crímenes de guerra de la detención arbitraria de 385 personas, el trato cruel de 49, la tortura de 303 detenidos y el asesinato de 96 personas.

Los fiscales del tribunal de las Salas Especializadas de Kosovo en La Haya habían solicitado una pena máxima de 45 años de prisión para Thaci y los otros acusados, Kadri Veseli, Rexhep Selimi y Jakup Krasniqi. Todos han negado los cargos en su contra. Veseli fue condenado a 18 años, Selimi a 13 años y Krasniqi a 25 años de prisión.

Thaci se mantuvo desafiante hasta el final de su juicio

Miles de personas se manifestaron en Pristina durante el fin de semana en apoyo a los cuatro hombres. Los manifestantes llenaron una plaza céntrica de la capital, y muchos llevaban banderas albanesas rojas y negras.

Se pegaron retratos de los cuatro excombatientes del ELK por toda la ciudad, junto con un enorme reloj digital que mostraba una cuenta atrás para los veredictos del miércoles.

“A lo largo de mi vida, estuve con el pueblo de Kosovo defendiendo la libertad, la vida y la dignidad. Siempre me guiaron los ideales occidentales de democracia, igualdad y justicia”, declaró Thaci a los jueces en febrero, al final de su juicio.

Pero el tribunal dictaminó que Thaci y sus coacusados atacaron a opositores políticos y a civiles percibidos como colaboradores y traidores durante su etapa en el ELK.

“En realidad, no hay indicios de que las víctimas en este caso fueran espías o colaboradores”, dijo Smith. El simple hecho de tener “amigos serbios o trabajos en empresas serbias era suficiente para tratarlos como colaboradores” del enemigo.

El expresidente era un estudiante que regresó de lo que describió como un exilio político en Suiza para sumarse a la lucha de Kosovo por la independencia. Se ganó el apodo de “la Serpiente” por su capacidad para eludir a las fuerzas serbias durante el conflicto.

Thaci ascendió al poder político después de la guerra, pero renunció como presidente para defenderse ante el tribunal en La Haya.

La mayoría de las 13.000 personas que murieron en la guerra en Kosovo eran de etnia albanesa. Una campaña de 78 días de bombardeos aéreos de la OTAN contra las fuerzas serbias puso fin a los combates. Cerca de 1 millón de kosovares de etnia albanesa fueron expulsados de sus hogares.

Kosovo declaró su independencia de Serbia en 2008, una medida que Belgrado se niega a reconocer. Los lazos entre Kosovo y Serbia siguen siendo tensos, pese a años de negociaciones mediadas por la Unión Europea y respaldadas por Estados Unidos.

___

Los reporteros de The Associated Press Zana Cimili en Pristina, Kosovo, y Molly Quell en La Haya, Países Bajos, contribuyeron a este despacho.