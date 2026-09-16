Derrumbe mata a 19 en Gaza mientras palestinos siguen en condiciones precarias durante la tregua

Un edificio que albergaba a media docena de familias se derrumbó en Ciudad de Gaza durante la madrugada del miércoles y mató a 19 personas mientras dormían, además de causar 25 heridos. Los rescatistas excavaban entre los escombros en busca de decenas más que se habían refugiado dentro de la estructura.

El repentino colapso del inmueble, que se sabía que era inestable debido a los daños causados por los ataques israelíes al inicio de la guerra, subrayó lo peligrosas y desesperadas que se han vuelto las condiciones de vida para la mayoría de la población del sitiado enclave palestino, mientras el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás permanece estancado.

Entre los 19 fallecidos había al menos 13 mujeres y niños, dijo Zaher al-Wahidi, portavoz del Ministerio de Salud de Gaza. Se esperaba que la cifra aumente a medida que se recuperen más cadáveres de entre los restos.

Los cerca de dos millones de habitantes de la Franja viven ahora en una superficie que representa menos de la mitad del territorio. Siguen dependiendo de la ayuda humanitaria y están rodeados por tropas israelíes que llevan a cabo bombardeos o ataques casi a diario.

No ha habido trabajos de reconstrucción desde que se acordó el alto el fuego hace casi un año. Israel dijo que no permitirá ninguna reconstrucción hasta que Hamás se desarme.

El nivel de destrucción hace que los palestinos se hayan visto obligados a elegir entre campamentos de tiendas abarrotados o lo que queda de los edificios dañados del enclave.

Al menos seis familias palestinas desplazadas vivían en la estructura que se derrumbó a primera hora del miércoles pese a saber que estaba al borde del colapso, según la defensa civil gazatí.

“La falta de opciones y alternativas no les dejó otra elección”, señaló Aboud Majdalawi, un rescatista de la fuerza.

Tras el incidente, la gente buscaba desesperadamente a sus seres queridos o sus restos.

Se vio a un grupo de hombres cargando el cuerpo decapitado de un niño. Otros se sentaron sobre un montón de escombros, tirando con desesperación de destellos de color que creían que podían ser las prendas de algún sobreviviente. Lo único que encontraron fueron mantas cubiertas de polvo encajadas entre los restos.

Pese a que el alto el fuego de octubre ha reducido los combates en Gaza, Israel ha seguido lanzando ataque y mató a al menos 1.375 personas desde su entregada en vigor, según autoridades de salud locales.

La guerra entre Israel y Hamás, que está cerca de cumplir tres años, se ha cobrado la vida de más de 73.789 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás. El departamento mantiene registros detallados que las agencias de Naciones Unidas y organizaciones internacionales consideran, por lo general, fiables. No distingue entre víctimas civiles y combatientes, pero afirma que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad del total.

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Ezzidin informó desde El Cairo, Egipto. La periodista de The Associated Press Julia Frankel en Jerusalén contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.