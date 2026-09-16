Arabia Saudí dice que ataque fallido en La Meca es una "línea roja" y hutíes niegan implicación

Arabia Saudí acusó durante la noche a los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, de intentar atacar la ciudad más sagrada del islam, lo que provocó la condena de países de la región, sin señales de apoyo militar. El reino, un aliado clave de Estados Unidos, declaró La Meca como una “línea roja” mientras se adentraba más en el nuevo frente de la guerra con Irán.

Con el mayor exportador de petróleo del mundo bajo el ataque de los rebeldes respaldados por el adversario regional de los saudíes, Teherán, Riad necesita una salida segura para su crudo, así como apoyo militar. Pero el camino hacia cualquiera de las dos cosas sigue sin estar claro.

Según los reportes, un crucial oleoducto saudí lleva semanas cerrado mientras los hutíes, con base en Yemen, han estado atacando infraestructura en el reino, así como su tráfico marítimo en el mar Rojo. Irán sigue atacando barcos en el estrecho de Ormuz. Los precios del petróleo se mantienen por encima de los 100 dólares por barril.

Los hutíes negaron haber lanzado drones hacia La Meca, a unos 1.100 kilómetros (680 millas) de la frontera con Yemen. Las autoridades saudíes afirmaron que interceptaron y destruyeron el avión no tripulado antes de que entrara al espacio aéreo sobre la ciudad natal del profeta Mahoma.

Turquía y Pakistán dicen que los saudíes no han pedido ayuda

El nuevo pacto de defensa entre Arabia Saudí, Turquía —miembro de la OTAN— y Pakistán —potencia nuclear— seguía sin activarse, y funcionarios de Turquía y Pakistán dijeron a The Associated Press que no han recibido un pedido de apoyo de Riad en respuesta a la escalada de los hutíes.

El funcionario turco añadió que deben completarse los esfuerzos para “institucionalizar” la alianza antes de que el pacto entre en funcionamiento. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir públicamenteel asunto.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, se sumó a la condena del intento de ataque con drones contra La Meca y manifestó que su país y Riad están “inquebrantablemente, hombro con hombro”. La Organización de Cooperación Islámica, que representa a más de 57 Estados musulmanes, manifestó que el incidente viola la “santidad de los lugares sagrados”.

Este fue el segundo intento de ataque de los rebeldes contra La Meca después de que dispararan un misil balístico hacia la ciudad en 2017, según el coronel Turki al-Maliki, portavoz de la coalición militar liderada por Arabia Saudí.

Por ahora, EEUU se mantiene al margen

Altos funcionarios de Estados Unidos manifestaron en los últimos días una falta de interés en involucrarse en el conflicto.

“Los hutíes nos llamaron, y no quieren pelear con nosotros”, declaró el presidente del país, Donald Trump, el sábado, agregando que los rebeldes parecen estar centrados en los saudíes.

Por su parte, el vicepresidente J.D. Vance dijo el lunes que Washington había estado en “contacto constante” con los saudíes y que había estado “participando en conversaciones directas con los propios hutíes”. La situación es “muy cambiante y dinámica” y debe ser monitoreada, agregó.

Los hutíes afirman haber derribado un caza F-15

Más tarde el miércoles, los rebeldes afirmaron, sin aportar pruebas, que derribaron un caza F-15 operado por la coalición liderada por Arabia Saudí que combate a los hutíes sobre la provincia central de Marib. El portavoz militar hutí, el general de brigada Yahya Saree, no dijo cuándo ocurrió el incidente, y la AP no pudo verificar de manera independiente la afirmación.

Portavoces de la coalición liderada por Riad y del gobierno saudí no respondieron a una solicitud de comentarios.

En otro frente, el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi, estaba de visita en China —el mayor comprador de petróleo del país— y se espera que sus conversaciones se centren en el conflicto y en la navegación en el estrecho de Ormuz.

Durante la cumbre de los BRICS celebrada en Nueva Delhi el fin de semana, el presidente de China, Xi Jinping, volvió a ofrecer la ayuda de Beijing para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

___

Frazer informó desde Ankara y Ahmed desde Islamabad. La periodista de The Associated Press Abby Sewell en Beirut contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.