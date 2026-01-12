Exministro de Justicia polaco, acusado en su país, afirma haber recibido asilo en Hungría

Un exministro de justicia polaco que enfrenta un proceso judicial en su país por presunto abuso de poder dijo el lunes que se le ha concedido asilo en Hungría.

Zbigniew Ziobro fue una figura clave en el gobierno liderado por el partido nacionalista conservador Ley y Justicia, que gobernó Polonia entre 2015 y 2023. Esa administración estableció control político sobre instituciones judiciales clave al llenar los tribunales superiores con jueces afines y castigar a sus críticos con acciones disciplinarias o asignaciones a lugares lejanos.

El actual gobierno del primer ministro Donald Tusk llegó al poder hace más de dos años con la ambición de revertir los cambios, pero los esfuerzos para deshacerlos han sido bloqueados por dos presidentes sucesivos alineados con la derecha nacional.

En octubre, los fiscales solicitaron que se le retirara la inmunidad parlamentaria a Ziobro para presentar cargos en su contra. Alegan, entre otras cosas, que Ziobro malversó un fondo para víctimas de violencia, incluyendo la compra del software de vigilancia israelí Pegasus.

El partido de Tusk dice que el partido Ley y Justicia usó Pegasus para espiar ilegalmente a opositores políticos mientras estaba en el poder. Ziobro afirma que actuó legalmente.

Hungría, liderada por el primer ministro nacionalista Viktor Orbán, ha acogido a varios políticos cercanos a Ley y Justicia mientras las autoridades polacas los buscaban.

En una extensa publicación en X el lunes, Ziobro escribió que había "decidido aceptar el asilo que me ha concedido el gobierno de Hungría debido a la persecución política en Polonia".

"He decidido permanecer en el extranjero hasta que se restablezcan verdaderas garantías del Estado de derecho en Polonia", dijo. "Creo que, en lugar de aceptar ser silenciado y sometido a un torrente de mentiras —que no tendría oportunidad de refutar—, puedo hacer más luchando contra la creciente ilegalidad en Polonia".

El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, dijo en Budapest el lunes que las autoridades húngaras han concedido asilo a "varias" personas que enfrentarían persecución política en Polonia, según su ministerio. Se negó a especificar sus nombres.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.