Comandante de Guardia Revolucionaria advierte a EEUU que sus fuerzas tienen el "dedo en el gatillo"

La Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, una fuerza clave para sofocar las recientes protestas nacionales que dejaron miles de muertos, está "más preparada que nunca, con el dedo en el gatillo", afirmó su comandante el sábado, mientras buques de guerra de Estados Unidos se dirigían hacia Oriente Medio.

Nournews, un medio de comunicación próximo al Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, informó en su canal de Telegram que el comandante, el general Mohammad Pakpour, advirtió a Washington e Israel "que eviten cualquier error de cálculo".

"La Guardia Revolucionaria islámica y el querido Irán están más preparados que nunca, con el dedo en el gatillo, para ejecutar las órdenes y directrices del comandante en jefe", aseguró Pakpour, según la publicación de Nournews.

La tensión entre Irán y Estados Unidos sigue en un punto álgido luego de la sangrienta represión de las protestas que comenzaron el 28 de diciembre, desencadenadas por el colapso de la moneda local, el rial, y que se extendieron por el país durante unas dos semanas.

Advertencias de Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido repetidamente a la República Islámica y fijó sus líneas rojas en el uso de la fuerza militar: el asesinato de manifestantes pacíficos y la ejecución masiva de arrestados durante las movilizaciones.

Trump ha señalado en varias ocasiones que Irán frenó la ejecución de 800 personas detenidas durante las movilizaciones, pero no ha relevado su fuente. El fiscal general iraní, Mohammad Movahedi, negó rotundamente esa información el viernes en declaraciones publicadas por la agencia noticiosa Mizan, próxima al poder judicial.

En comentarios a reporteros a bordo del Air Force One, Trump indicó el jueves que Estados Unidos estaba acercando sus buques de guerra a Irán “por si acaso” quisiera tomar medidas.

“Tenemos una enorme flota dirigiéndose en esa dirección y tal vez no tengamos que usarla”, aseveró el líder estadounidense.

Un oficial de la Marina de Estados Unidos, que habló bajo condición de anonimato para discutir movimientos militares, señaló el jueves que el portaaviones USS Abraham Lincoln y otros buques de guerra que viajaban con él se encontraban en el océano Índico.

Trump mencionó también las múltiples rondas de conversaciones que los funcionarios estadounidenses tuvieron con Irán acerca de su programa nuclear antes de que Israel lanzara una guerra de 12 días contra su rival en junio, en la que la aviación militar de Washington participó bombardeando instalaciones nucleares iraníes. Además, el presidente amenazó a Teherán con una acción militar que haría que las anteriores ofensivas de la Casa Blanca contra el enriquecimiento de uranio “parezcan insignificantes”.

“Deberían llegar a un acuerdo antes de que los ataquemos", apuntó Trump

Nervios en las aerolíneas

La tensión ha hecho que al menos una aerolínea europea cancele algunos vuelos a la región: Air France anunció la suspensión temporal de su ruta a Dubái.

La aerolínea canceló dos vuelos de ida y vuelta de París a la capital de Emiratos Árabes Unidos durante el fin de semana debido a la situación actual en Oriente Medio, pero no ofreció más detalles. El servicio a Dubái se reanudará más tarde el sábado, agregó.

“La aerolínea sigue de cerca los acontecimientos en Oriente Medio en tiempo real y monitorea continuamente la situación geopolítica en los territorios a los que vuela y los que sobrevuelan sus aviones para garantizar el más alto nivel de seguridad y protección en el vuelo”, afirmó.

La información de llegadas en al aeropuerto internacional de Dubái también mostraba la cancelación de vuelos procedentes de Ámsterdam de las compañías holandesas KLM y Transavia, y un vuelo desde Luxemburgo de Luxair. Las empresas no respondieron a las solicitudes de comentarios.

KLM también canceló algunos vuelos el viernes y el sábado a Tel Aviv, Israel, según rastreadores de vuelos online.

Suben los fallecidos

Aunque hace días que no hay nuevas movilizaciones en Irán, la cifra de víctimas mortales reportada por activistas ha seguido aumentando a medida que llega la información, pese al bloqueo de internet más completo en la historia del país y que dura ya más de dos semanas.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, indicó el sábado que el número de muertos es de 5.137, y se espera que siga aumentando. Más de 27.700 personas han sido arrestadas, agregó.

Las cifras del grupo han sido precisas en disturbios anteriores. El colectivo depende de una red de activistas sobre el terreno para verificar los decesos.

El número de fallecidos supera al de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en la República Islámica en décadas, y recuerda el caos que rodeó la Revolución Islámica en 1979.

El gobierno de Irán ofreció su primer conteo de oficial de víctimas el miércoles, que apuntó que 3.117 personas murieron, de las cuales 2.427 eran civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, y al resto los calificó como "terroristas". En el pasado, la teocracia ha subestimado o no ha informado de los decesos en disturbios.

