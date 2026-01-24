Ataques rusos en Ucrania dejan un muerto y 23 heridos antes del segundo día de conversaciones de paz

Los ataques rusos en Ucrania se cobraron la vida de al menos a una persona y dejaron 23 heridos durante la noche y hasta la madrugada del sábado, mientras los negociadores de Kiev, Moscú y Estados Unidos se preparaban para reunirse en Abu Dabi por segundo día para tratar de poner fin a la invasión a gran escala iniciada por las fuerzas del Kremlin hace casi cuatro años.

Una persona falleció y cuatro más resultaron heridas en una operación rusa con aviones no tripulados sobre la capital ucraniana, Kiev, según Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la ciudad.

En la segunda ciudad más grande del país, Járkiv, los ataques con drones causaron lesiones a 19 personas, reportó el sábado su alcalde, Ihor Terekhov.

Los ataques se produjeron antes de que los enviados de los tres países se reúnan en Emiratos Árabes Unidos el sábado para un segundo día de conversaciones. Es la primera ocasión conocida en la que funcionarios de la Casa Blanca se sientan con ambos países como parte del esfuerzo de Washington para avanzar hacia el final del conflicto.

El Ministerio de Exteriores de Emiratos indicó que las reuniones forman parte de los esfuerzos "para promover el diálogo e identificar soluciones políticas a la crisis". La Casa Blanca describió la primera jornada como productiva.

En los últimos días ha habido una intensa actividad diplomática, desde Suiza hasta el Kremlin, aunque entre ambas partes sigue habiendo importantes obstáculos.

Aunque el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo el jueves en Davos, Suiza, que un posible acuerdo de paz estaba "casi listo", ciertos puntos sensibles —sobre todo los relacionados con cuestiones territoriales— siguen sin resolverse.

Pocas horas antes del inicio de las conversaciones a tres bandas, el líder ruso, Vladímir Putin, discutió un acuerdo sobre Ucrania con Steve Witkoff y Jared Kushner —los enviados de su homólogo estadounidense, Donald Trump— durante unas maratónicas conversaciones nocturnas. El Kremlin insiste en que para alcanzar un acuerdo de paz, Kiev debe retirar sus tropas de las regiones del este del país que Rusia anexó ilegalmente, pero que no ha capturado en su totalidad.

