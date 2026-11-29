No hay magnates multimillonarios financiadores al estilo de Elon Musk en la contienda por suceder a Emmanuel Macron como presidente de Francia.

Las normas de financiación de campañas que rigen las elecciones francesas son mucho más restrictivas que las de Estados Unidos y, en gran medida, excluyen el dinero privado.

Los infractores pueden enfrentarse a penas de prisión. El expresidente Nicolas Sarkozy espera el lunes el veredicto de un tribunal de apelaciones en uno de varios casos relacionados con sus gastos de campaña en 2007 y 2012. Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión por su papel en un plan para obtener financiación del gobierno del entonces líder libio Moammar Gadhafi.

Para algunos críticos, las limitaciones de Francia a la financiación de campañas producen elecciones austeras y demasiado sobrias como para entusiasmar a los votantes.

Los que defienden los controles sostienen que ayudan a proteger la democracia francesa del poder de la riqueza privada, de modo que los candidatos ganen por sus ideas y personalidades, no por el dinero.

A continuación, un análisis más detallado:

Manda el dinero público, no el privado

Las arcas públicas cubren la mayor parte de los costos de campaña de los candidatos. Se permiten donaciones limitadas de particulares. Las donaciones de empresas, no.

Los 12 candidatos en la contienda presidencial de 2022, en la que Macron fue reelegido para su segundo y último mandato, declararon en conjunto 83,5 millones de euros (91,6 millones de dólares) en gastos. El Estado reembolsó algo más de la mitad de sus costos combinados y sus partidos políticos pagaron gran parte del resto. En conjunto, declararon apenas 9 millones de euros (9,9 millones de dólares) en donaciones.

El gasto combinado fue inferior a lo que Musk, por sí solo, gastó movilizando a los simpatizantes del de Donald Trump en 2024.

Fondos ilícitos impulsaron la regulación

Los escándalos de financiación de partidos en la década de 1980 dieron pie a lo que se convirtió en normas “muy detalladas y cada vez más restrictivas”, explicó Abel François, especialista en financiación de campañas de la Universidad de Estrasburgo y coautor de “La financiación de la vida política: Regulaciones, prácticas y efectos políticos”.

Los partidos se estuvieron financiando ilícitamente al quedarse con una parte de contratos públicos y permisos de construcción, indicó François. Los legisladores reaccionaron de forma exagerada “un poco como gallinas sin cabeza”, introduciendo limitaciones que “nunca, nunca, nunca se pensaron a fondo”.

“Se prohíben tantas cosas”, afirmó François. “El precio que pagamos es que no podemos lograr que una gran parte del electorado se interese por la elección y por la política con cierta profundidad”.

El gasto de los candidatos tiene un tope

Los candidatos pueden gastar hasta 16,8 millones de euros (18,4 millones de dólares) antes de la primera vuelta electoral el 18 de abril, y 22,5 millones de euros (24,6 millones de dólares) si están entre los dos que se clasifican para la decisiva segunda vuelta del 2 de mayo.

Los candidatos que no alcancen el 5% de los votos en la primera vuelta sufrirán un golpe financiero. El Estado solo reembolsará una pequeña fracción de sus gastos, no más de unos 800.000 euros (880.000 dólares).

“Esto hace que postularse a un cargo sea mucho más incierto y financieramente arriesgado”, señaló Dominique de Villepin, ex primer ministro que ahora está preparando una candidatura presidencial.

Los candidatos que superen el umbral del 5% pueden recuperar del Estado casi la mitad de sus gastos. El presidente electo y el segundo lugar podrían recuperar más —hasta 10,7 millones de euros (11,7 millones de dólares).

Sanciones por excederse en el gasto

Los candidatos que superen el límite de gasto se arriesgan a ser procesados y deben pagar al Tesoro una cantidad equivalente al exceso gastado.

Aparte del escándalo de Libia, Sarkozy también fue condenado por financiación ilegal de campaña por su fallido intento de reelección en 2012. Su campaña gastó casi el doble del límite legal.

La financiación privada puede adoptar varias formas, incluidas las aportaciones de los propios candidatos, los ingresos de actividades comerciales como la venta de artículos promocionales, las cuotas de afiliación al partido y préstamos bancarios solicitados por los partidos políticos.

Las personas que sean de nacionalidad francesa o residan en Francia pueden donar como máximo 4.600 euros (5.050 dólares), ya sea a un candidato o repartidos entre varios.

Las empresas, asociaciones y sindicatos no pueden financiar campañas mediante donaciones o aportaciones en especie.

Dificultades con los préstamos bancarios

Marine Le Pen es la favorita en la contienda presidencial de 2027, pero desde hace tiempo tiene dificultades para conseguir préstamos de bancos privados preocupados por los posibles riesgos reputacionales de financiar a la líder de extrema derecha y a su partido Agrupación Nacional.

Solo los bancos europeos pueden prestar a los candidatos.

Le Pen fue objeto de escrutinio por un préstamo de 9 millones de euros (9,9 millones de dólares) que su partido recibió en 2014 del First Czech-Russian Bank. Con los prestamistas franceses reacios a financiarla, consiguió un crédito de 10,7 millones de euros (11,7 millones de dólares) del banco húngaro MKB Bank para la campaña de 2022.

En una entrevista con The Associated Press, De Villepin manifestó que las restricciones financieras han dado lugar a “un sistema bloqueado” dominado por partidos políticos que “son las únicas organizaciones verdaderamente capaces de llevar adelante una campaña electoral”.

“Eso deja mucho menos margen para la espontaneidad y la innovación en la política”, añadió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.