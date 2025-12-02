Científicos piden a Chile proteger los cielos de Atacama ante inminente proyecto industrial

Un grupo de destacados científicos de todo el mundo, entre ellos el Nobel de Física Reinhard Genzel, envió una carta abierta al gobierno de Chile para pedir protección a los cielos oscuros del Observatorio Paranal del desierto del Atacama, considerado el mejor lugar del planeta para la astronomía y que se encuentra amenazado por la construcción de un complejo industrial, informó el martes el Observatorio Europeo Austral (ESO).

Firman la misiva una treintena de astrónomos, como Genzel; el presidente de la Unión Astronómica Internacional Willy Benz; la presidenta de la Academia de Ciencias de Francia Françoise Combes, y varios Premios Nobel, entre ellos Michel Mayor, Didier Queloz, Adam Riess y Brian Schmidt.

En ella alertan a las autoridades chilenas sobre el impacto de la instalación del megaproyecto energético INNA, de la empresa estadounidense AES, que busca construir un complejo industrial de más de 3.000 hectáreas a pocos kilómetros del Observatorio Paranal, en el desierto del Atacama y operado por ESO.

“Tal como está concebido actualmente, el proyecto representa una amenaza inminente para algunas de las instalaciones astronómicas más avanzadas de la Tierra, que están operando bajo uno de los últimos cielos oscuros y prístinos del mundo”, indican.

Señalan, además, que el Atacama, en el norte de Chile, “es el mejor lugar del planeta para la astronomía, gracias a sus cielos oscuros, su atmósfera estable y su clima favorable", por lo que “este precioso patrimonio natural” representa un “recurso científico irreemplazable que ha permitido a generaciones de astrónomos ampliar el conocimiento de la humanidad sobre el universo”.

El Observatorio Paranal es uno de los varios observatorios astronómicos situados en el norte de Chile y allí operan algunos de los telescopios más avanzados de la actualidad, entre ellos el Very Large Telescope (VLT). Asimismo, albergará el futuro telescopio Extremely Large Telescope (ELT), el telescopio óptico e infrarrojo más grande del mundo y actualmente en fase de construcción.

Según un estudio realizado por ESO, la construcción del megaproyecto aumentaría la contaminación lumínica en al menos un 35% y provocaría una serie de impactos, desde la generación de microvibraciones que posiblemente impedirán el funcionamiento de algunas de las instalaciones astronómicas hasta un aumento de turbulencia atmosférica.

En su misiva, los científicos advierten que dicho impacto “sería devastador para los cielos prístinos de Paranal y para la astronomía mundial”.

“El daño se extendería más allá de las fronteras de Chile, afectando a una comunidad científica mundial que depende de las observaciones realizadas en Paranal para estudiar todos los fenómenos, desde la formación de planetas hasta los inicios del universo”, agregan.

Finalmente, los expertos recuerdan que durante las últimas seis décadas “Chile se ha convertido en la capital mundial de la astronomía” gracias a sus “leyes pioneras para proteger los cielos oscuros, sus iniciativas de sensibilización pública y su comunidad astronómica cada vez más sólida”.

The Associated Press solicitó un comentario al Ministerio de Ciencia pero de momento no obtuvo respuesta.

En junio, varios observatorios astronómicos internacionales se han unido en una alianza inédita para crear el Consejo de los Cielos Oscuros, con el objetivo de proteger los cielos de Chile y “coordinar estrategias y articular acciones frente al avance de la contaminación lumínica”, según anunciaron las instituciones firmantes en un comunicado conjunto.

Chile concentra hoy cerca del 40% de la capacidad de observación astronómica mundial y, para 2030, se prevé que supere el 60% de esa capacidad.