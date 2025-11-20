El funeral de Cheney reúne respeto y memoria bipartidistas; Trump no fue invitado

La Catedral Nacional de Washington acogió el jueves un acto bipartidista de respeto y memoria para Dick Cheney, el vicepresidente influyente y polarizador que en años posteriores se convirtió en un crítico ácido del también republicano, el presidente Donald Trump.

Trump, quien ha guardado silencio público sobre la muerte de Cheney el 3 de noviembre, no fue invitado al servicio conmemorativo.

Asistieron dos expresidentes: el republicano George W. Bush, quien elogió al hombre que fue su vicepresidente, y el demócrata Joe Biden, quien una vez llamó a Cheney “el vicepresidente más peligroso que probablemente hemos tenido en la historia de Estados Unidos”, pero ahora honra su compromiso con su familia y sus valores.

“Sólido, raro y confiable”, dijo Bush sobre su vicepresidente, alabando a un hombre cuyo “talento y su moderación” superaron a su ego. “Inteligente y refinado, sin pretensiones”.

Momentos antes de comenzar el servicio, figuras de poder reciente pero ahora disminuido se mezclaron: Bush, Biden y sus esposas sentados juntos en una fila, los exvicepresidentes Kamala Harris y Mike Pence charlando lado a lado en su banco con Al Gore y Dan Quayle juntos detrás de ellos.

Biden saludó al senador republicano Mitch McConnell, que fue mucho tiempo líder del Senado, y a su esposa, la exsecretaria de Trabajo y Transporte, Elaine Chao. Detrás de ellos se sentó Nancy Pelosi, la expresidenta de la Cámara de Representantes.

La hija Liz Cheney, una exmiembro de alto rango de la Cámara de Representantes cuya carrera política republicana fue destrozada por el movimiento MAGA (“Make America Great Again”) de Trump, se unirá a Bush para dirigirse a la congregación en la gran iglesia conocida como “un hogar espiritual para la nación”.

Otros que ofrecerán tributos en el funeral del jueves son el cardiólogo de Cheney durante mucho tiempo, Jonathan Reiner; el excorresponsal de NBC News Pete Williams, quien fue portavoz de Cheney en el Pentágono; y los nietos del exvicepresidente.

“Me alegra informar que no he dado muchos elogios fúnebres”, dijo Reiner en sus comentarios. “Nadie quiere un médico que sea excelente en funerales”.

Reiner recordó que los médicos le dijeron a Cheney hace décadas, después del primero de múltiples ataques cardíacos, que debería abandonar sus ambiciones políticas. Sin embargo, siguió ganando elecciones como congresista de Wyoming varios años después de eso.

Cheney, dijo, siempre fue la “persona más calmada en la sala”.

Cheney vivió con una enfermedad cardíaca durante décadas y, después de la administración Bush, con un trasplante de corazón. Murió a los 84 años por complicaciones de neumonía y enfermedad cardíaca y vascular, dijo su familia.

En otro evento por la mañana, al vicepresidente de Trump, JD Vance, se le preguntó sobre Cheney y dijo: “Obviamente hay algunas diferencias políticas allí, pero fue un tipo que sirvió a su país. Ciertamente, le deseamos lo mejor a su familia en este momento de duelo”.

Vance tampoco fue invitado al funeral, según una persona al tanto de los detalles que no estaba autorizada a hablar públicamente y pidió el anonimato.

La Casa Blanca bajó sus banderas a media asta después de la muerte de Cheney, como lo indica la ley, pero Trump no emitió la proclamación presidencial que a menudo acompaña la muerte de figuras notables, ni ha comentado públicamente sobre su fallecimiento.

La influencia profundamente conservadora de Cheney en la administración Bush fue legendaria y, para sus críticos, trágica.

Él abogó por la invasión de Estados Unidos a Irak sobre la base de lo que resultó ser información de inteligencia defectuosa y defendió consistentemente las herramientas extraordinarias de vigilancia, detención e inquisición empleadas en respuesta a los ataques del 11 de septiembre de 2001. Bush le atribuyó haber ayudado a mantener al país seguro y estable en un tiempo peligroso.

Después de la elección de 2020 ganada por Biden, Liz Cheney fue vicepresidenta de la comisión especial de la cámara baja liderado por los demócratas que investigó el motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Ella acusó a Trump de convocar a la turba violenta y sumir a la nación en “un momento de máximo peligro”.

Por eso, fue despojada de su posición de liderazgo republicano y finalmente derrotada en una primaria republicana de 2022 en Wyoming. En un anuncio de campaña televisivo hecho para su hija, Dick Cheney calificó a Trump de “cobarde” que “intentó robar la última elección usando mentiras y violencia para mantenerse en el poder después de que los votantes lo rechazaron”.

El año pasado, no sentó bien a Trump cuando Cheney dijo que votaría por la demócrata, Harris, en la elección presidencial.

Trump dijo a los votantes árabes y musulmanes que el apoyo de Cheney a Harris debería hacerles reflexionar, porque él “mató a más árabes que cualquier ser humano en la Tierra. Empujó a Bush, y entraron en Oriente Medio”.

Michelle L. Price contribuyó a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.