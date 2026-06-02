Solo en AP: Bajo la catedral de Notre Dame, una "excavación del siglo" halla 1.700 años de historia

Marchitándose bajo el sol de verano, una fila de turistas espera para subir a la catedral de Notre Dame y encontrarse con sus gárgolas.

Cuatro metros (13 pies) por debajo de ellos, un equipo de arqueólogos excava en la dirección contraria —hacia abajo y hacia atrás en el tiempo, hasta el París romano de hace 2.000 años.

En 2019, un incendio hizo que la aguja de Notre Dame se desplomara ante la mirada del mundo entero. La catedral fue reconstruida y reabrió a finales de 2024, y ahora París quiere humanizar la calurosa y desnuda plaza que tiene delante con árboles y sombra.

Pero en una ciudad tan antigua, no se puede remover la tierra hasta que se haya excavado debajo, por si se daña durante las obras.

Así que una parte de la explanada de Notre Dame se ha convertido en zona de excavación: un foso abierto rodeado de barreras y atravesado por una pasarela de madera, a pocos pasos de la fila.

Un Código Da Vinci moderno

La prensa francesa lo ha bautizado como “la excavación del siglo”.

“Es una oportunidad poco común para trabajar en algo que va a marcar una diferencia tangible en la historia de París”, indicó Lucie Altenburg, conservadora de la unidad de arqueología de París, a The Associated Press.

Entre los cientos de objetos que se han hallado ya: una moneda del siglo IV estampada con el rostro del emperador Constantino y fragmentos de cerámica medieval pintados por dentro con marcas que ningún experto ha logrado descifrar todavía, como un Código Da Vinci moderno.

“Hace que Notre Dame vuelva a sentirse viva”, dijo Emily Carter, una turista procedente de Manchester de 34 años que esperaba en la fila con sus dos hijos. “Vienes a ver la catedral y te das cuenta de que hay otra ciudad bajo tus pies. Eso es casi más conmovedor”.

Las primeras huellas aparecen a 50 centímetros (20 pulgadas) de profundidad. Cuatro metros (13 pies) más abajo, el equipo sigue sacando a la luz el pasado. Algunos días llenan 15 cajas, con tierra que ha permanecido intacta durante décadas.

Arqueólogos supervisan excavaciones en ciudades antiguas

Esta es la realidad de toda ciudad antigua: el pasado no está en un museo a la vuelta de la esquina, sino bajo la calle.

Cada época construye sobre los escombros de la anterior y, con ello, el suelo sube. En Roma, ha aumentado unos 9 metros (30 pies) desde la caída del imperio en el siglo V d.C.

Cuando Atenas construyó su metro para los Juegos Olímpicos de 2004, se puso en marcha la mayor excavación de la historia de Grecia y aparecieron decenas de miles de objetos, que ahora se exhiben en las propias estaciones. París no es diferente.

Todo procede de la isla del Sena, la Île de la Cité, donde se fundó París.

Siglos después, Notre Dame se alzó sobre el mismo terreno.

Cuando se erigió la catedral, en 1163, toda la plaza estaba abarrotada de casas medievales, separadas por una única calle, señaló Camille Colonna, la arqueóloga que dirige la excavación.

Al excavar hacia abajo, su equipo ha llegado a sus sótanos y, por lo tanto, también a la época histórica que representan.

Debajo se encuentran silos de grano merovingios y carolingios, de entre los siglos VI y X. Más abajo, en una zona más oscura y profunda, hay un denso barrio romano de los siglos IV y V.

Veinte siglos de historia se apilan en 4 metros (13 pies) de tierra, o aproximadamente la altura de dos Napoleones Bonaparte y medio puestos uno encima del otro.

“Aquí puedes ver las capas: el París medieval, el París romano, quizá incluso antes”, manifestó Yasmine Benali, una estudiante de arqueología de 22 años que observaba desde detrás de las barreras. “Hace que la ciudad se sienta menos como una postal y más como algo que todavía se está descubriendo”.

Monedas, cerámica y marcas misteriosas

Los hallazgos más valiosos aquí provienen del lugar más nauseabundo: los profundos pozos bajo las casas medievales, antiguas letrinas que también servían como basureros.

De allí el equipo sigue sacando jarras y tazas enteras —tiradas hace siglos, pero intactas— entre platos rotos y huesos de animales.

“Es raro encontrar cerámicas completas”, indicó Valentine Breloux, arqueóloga de la unidad.

Aquí, los desechos blandos las amortiguaron y, siglos después, milagrosamente salieron enteras.

Luego aparecieron otros objetos que desconcertaron a los expertos. Mientras los conservadores limpiaban lo que parecía cerámica medieval corriente, encontraron una tenue escritura rojiza pintada en el interior: las mismas marcas misteriosas en fragmento tras fragmento.

Su significado todavía está por descifrar.

De todo lo que ha limpiado en Notre Dame, estos son los hallazgos más “asombrosos”, aseveró Breloux.

Monedas pueden ayudar a fechar las capas

Las monedas aparecieron como discos negros, corroídos por el óxido. Pero bajo los rayos X surgió un rostro: era Constantino, el emperador romano que gobernó a comienzos del siglo IV d.C.

Ese tipo de objetos también “pueden ser inestimables para darnos la fecha de la capa (subterránea)”, manifestó Altenburg.

Los hallazgos romanos son los más valorados por los arqueólogos: los más profundos, los más antiguos y los menos comprendidos. En tiempos del imperio romano, la ciudad se llamaba Lutecia, y su centro estaba al otro lado del río, en la margen izquierda.

A medida que el imperio colapsaba, la población se replegó hacia la Île de la Cité, donde más tarde se alzaría Notre Dame, y fortificó la isla con muros de piedra tomadas de edificios anteriores.

El equipo de Colonna encontró una prueba: un umbral romano hallado en la excavación, tomado de un edificio mucho más grande, trasladado, volteado y colocado en un camino como pavimento.

Miles de hallazgos en centro de arqueología

Cada hallazgo sale del foso y viaja hacia el norte, al centro de arqueología de la ciudad, lo que Colonna describe como “un enorme almacén arqueológico”, una caja del tesoro de París.

Para los arqueólogos, la excavación de la catedral es un regalo excepcional. En Francia, como en otros lugares, trabajan solo donde está a punto de comenzar una obra, algo parecido a cómo los trabajadores de canteras industriales terminaron desenterrando restos de dinosaurios.

“Esto solo ocurre porque la ciudad de París decidió que quería embellecer la zona”, explicó Altenburg.

La nueva plaza debería estar terminada en su mayoría para 2028: una especie de claro arbolado, con 160 árboles nuevos y una fina lámina de agua deslizándose sobre la piedra para enfriarla en verano —parte del plan de la capital francesa para prepararse para veranos cada vez más calurosos provocados por el calentamiento global.

Los turistas que ahora esperan bajo el sol implacable, debajo de las gárgolas, dentro de unos veranos harán fila a la sombra.

El antiguo estacionamiento subterráneo reabrirá como centro de visitantes con vista al Sena.

Hasta entonces, el equipo de Notre Dame quiere profundizar aún más, más allá de los romanos, hacia quienes llegaron antes que ellos: los galos que dieron a la ciudad su primer nombre.

“La esperanza es que podamos retroceder en el tiempo aún más de lo que nunca hemos logrado antes”, señaló Altenburg.

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Nicolas Garriga en París contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.