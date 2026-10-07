La OMS investigará los informes de un segundo caso de peste tras la muerte de una trabajadora de laboratorio rusa

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está investigando informes sobre un segundo posible caso de peste neumónica en Siberia tras la muerte de una laboratorista que presuntamente estuvo expuesta a la enfermedad.

Las autoridades sanitarias mundiales están presionando a Moscú para que actúe con transparencia tras la muerte de Darya Shipilova, una técnica de laboratorio de 28 años, en el Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, en Shelekhov.

Shipilova ingresó en el hospital a finales del mes pasado con insuficiencia respiratoria aguda y fue conectada a un respirador antes de fallecer el 2 de octubre.

Los medios locales informaron que estuvo expuesta a un patógeno peligroso tras romper accidentalmente un tubo de muestra durante un trabajo de laboratorio rutinario.

open image in gallery Darya Shilpova, una trabajadora de laboratorio rusa, falleció el 2 de octubre tras haber estado, según se informa, expuesta a la peste ( Redes sociales )

Sin embargo, el destacado epidemiólogo ruso Mikhail Favorov puso en duda esa versión en declaraciones a The Moscow Times a principios de esta semana, señalando que el personal del instituto trabaja con trajes de protección completos.

“Es ridículo”, dijo Favorov. “Si se rompe un tubo de ensayo, la probabilidad de infección es realmente muy baja. En resumen, al público en general no le importa: se creerán la historia del ‘tubo de ensayo roto’”.

“Es absolutamente escalofriante”, añadió. “No nos dirán qué sucedió realmente”.

El medio de comunicación regional independiente Lyudi Baikal informó que una segunda persona con síntomas de insuficiencia pulmonar grave falleció en un centro médico regional de Irkutsk. La información no fue verificada de forma independiente.

Al menos 197 personas identificadas como contactos directos o indirectos del personal del laboratorio permanecen en aislamiento médico, y alrededor de 100 están siendo monitoreadas actualmente en salas de hospital.

open image in gallery En estos momentos, más de 100 personas están siendo sometidas a seguimiento en los hospitales para detectar posibles síntomas ( The Irkutsk Anti-Plague Research Institute of Siberia and Far East )

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que el organismo de la ONU solicitó más información a las autoridades sanitarias rusas en relación con un segundo empleado que presenta neumonía de origen desconocido.

En un comunicado emitido a última hora del martes, el Dr. Ghebreyesus instó a Rusia a divulgar toda la información conocida sobre el brote: “El intercambio de información oportuno, completo y transparente, de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional, es esencial para aclarar los informes contradictorios y permitir una evaluación precisa de los posibles riesgos para la salud pública”.

Pero hasta ahora, las declaraciones oficiales parecieron contradictorias.

Si bien las autoridades municipales de la cercana ciudad de Baikalsk publicaron una advertencia en Telegram instando a los residentes a evitar viajar a Shelekhov, el mensaje fue eliminado del canal oficial dos horas después, según Lyudi Baikal.

Alexey Tsydenov, jefe de la vecina República de Buriatia, también compartió inicialmente en las redes sociales que la técnica había muerto de peste, antes de editar su publicación para afirmar que “podría haber” estado infectada.

open image in gallery Las autoridades instaron a la población rusa a evitar viajar a Irkutsk, ya que aún se desconocen los detalles del brote ( AFP/Getty )

Las versiones oficiales contradictorias aumentaron la preocupación en torno a la enfermedad. Medios regionales informan que Shipilova trabajó con la bacteria Yersinia pestis, la misma causante de la peste negra que diezmó a más de un tercio de la población europea en el siglo XIV.

Moscú informó a la OMS de que se completó una investigación epidemiológica y afirmó que las pruebas no detectaron patógenos de alto riesgo entre los contactos monitorizados.

A diferencia de la peste bubónica, que se transmite por picaduras de pulgas, la peste neumónica infecta directamente los pulmones y puede propagarse rápidamente entre los seres humanos mediante gotitas respiratorias en el aire.

La OMS declaró que mantiene un contacto estrecho con las autoridades rusas y ofreció apoyo técnico para gestionar y contener cualquier posible brote.

Traducción de Olivia Gorsin