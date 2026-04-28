Bielorrusia libera al periodista Andrzej Poczobut en un canje de prisioneros

El prominente periodista Andrzej Poczobut fue liberado como parte de un acuerdo con Bielorrusia, cuyo líder autoritario desea mejores relaciones con Occidente.

En total 10 prisioneros fueron liberados bajo el acuerdo con el gobierno del presidente Alexander Lukashenko.

Poczobut, corresponsal del influyente diario polaco Gazeta Wyborcza y una figura destacada entre la minoría polaca de Bielorrusia, cumplía ocho años de prisión en un caso denunciado como de motivación política.

Su arresto en 2021 provocó críticas generalizadas en Europa y Poczobut posteriormente recibió el premio de derechos humanos más prestigioso de la Unión Europea, el Premio Sájarov.

El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radek Sikorski, describió a Poczobut como un símbolo de la lucha por la libertad en Bielorrusia, pero también de la eficacia del Estado polaco al no dejar a nadie atrás.

El intercambio es el más reciente de una serie de liberaciones de prisioneros negociadas por Estados Unidos que han marcado relaciones más sólidas entre Minsk y Occidente durante el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia indica que tres de los cinco prisioneros liberados por Bielorrusia llegaron a Polonia a cambio de tres enviados por Polonia a Bielorrusia, con un total de 10 que involucró a otros países.

En marzo, Lukashenko ordenó la liberación de 250 presos políticos como parte de un acuerdo con Washington que levantó algunas sanciones de Estados Unidos.

Aliado cercano de Rusia, Minsk ha enfrentado aislamiento durante años. Lukashenko ha gobernado la nación de 9,5 millones de habitantes con puño de hierro durante más de tres décadas, y el país ha sido sancionado repetidamente por países occidentales —tanto por su represión de los derechos humanos como por permitir que Moscú use su territorio para invadir Ucrania.

En X, el enviado especial de Trump para Bielorrusia, John Coale, dijo que tres polacos y dos moldavos habían sido liberados como parte del intercambio.

“Agradecemos a Polonia, Moldavia y Rumania por su invaluable apoyo en este esfuerzo, así como la disposición del presidente Lukashenka a buscar un diálogo constructivo con Estados Unidos”, escribió.

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Karmanau reportó desde Tallinn, Estonia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.