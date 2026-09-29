Una anciana discapacitada, desalojada tras 71 años de residencia, podrá regresar a su hogar tras las protestas

Una mujer discapacitada de 87 años, que había sido desalojada de la vivienda en Madrid en la que había vivido durante más de 70 años, pudo regresar a su departamento, según informó su abogado.

La semana pasada, Maricarmen Abascal fue desalojada a la fuerza de su piso en una camilla y tuvo que ser ingresada en el hospital tras el sonado desahucio, que se produjo después de que le subieran considerablemente el alquiler.

La policía antidisturbios fue desplegada mientras cientos de manifestantes se agolpaban en la calle y acampaban en el exterior para impedir que la echaran.

El primer ministro Pedro Sánchez había prometido el martes presentar nuevas leyes para exigir una mayor protección contra los desahucios.

open image in gallery Maricarmen, de 87 años, dijo que no quería marcharse de su casa ( AP )

El martes, su abogada, Beatriz Duro, declaró a la prensa que se habían mantenido conversaciones con “buena voluntad por ambas partes” y que se seguiría firmando un nuevo contrato que le permitiría continuar pagando una cantidad de alquiler similar a la que pagaba anteriormente.

Se desconoce cuál es la cifra final y Abascal aún no aprobó el acuerdo, ya que no pudo participar en la reunión.

Su abogada dijo que firmaría el nuevo contrato una vez que saliera del hospital donde está siendo tratada por agotamiento. Atribuyó el acuerdo al poder de la “movilización social”.

open image in gallery Los manifestantes sostienen una pancarta en la que se lee: “Ni una sola Maricarmen más” durante una protesta contra la crisis de la vivienda en España ( Reuters )

La vivienda de la Sra. Abascal, ubicada en el acomodado barrio de Retiro de la ciudad, había sido adquirida por un fondo de inversión, Urbagestión, que pretendía introducir los cambios de precio.

Al principio, su alquiler se incrementó de €500 al mes ($566) a €2.650 ($3.003), que posteriormente se redujo a €1.650 ($1.870); sin embargo, seguía sin poder pagarlo con su pensión mensual de €1.350 ($1530).

Tres intentos anteriores de desalojarla habían sido bloqueados por los tribunales españoles.

España se enfrenta a una creciente crisis de asequibilidad de la vivienda, y el caso se convirtió en un foco de tensiones en todo el país.

open image in gallery La policía antidisturbios española se lleva a uno de los activistas que intentaban impedir el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años ( Reuters )

El caso recibió atención internacional, ya que estallaron protestas en la calle frente a su casa, donde los activistas coreaban: “¡Maricarmen, no estás sola!” y “¡Asesinos!”.

“Viví aquí durante 71 años y no quiero irme”, dijo la señora Abascal a los periodistas en la víspera del desalojo.

En un discurso pronunciado en un mitin del Partido Socialista, Sánchez dijo: “Maricarmen, tengo un mensaje para ustedes” y describió la crisis de la vivienda como una “cuestión de humanidad” que trasciende la política, e insistió en que él haría un cambio.

El Banco de España estimó que España tiene un déficit de 700.000 viviendas.

Traducción de Olivia Gorsin