Bangladesh vota en primeras elecciones desde el alzamiento que derrocó a Hasina en 2024

Los centros de votación abrieron en todo Bangladesh el jueves para que los electores participen en unos comicios parlamentarios considerados una prueba crucial para la democracia del país tras años de agitación política.

Tras un comienzo lento, a media mañana había multitudes en centros electorales en la capital, Daca, y en otros lugares. Las urnas estarán abiertas todo el día y los resultados se esperan el viernes.

Más de 127 millones de personas están llamadas a votar en la primeras elecciones generales desde que el gobierno de la ex primera ministra Sheikh Hasina colapsó en 2024 tras semanas de protestas multitudinarias. Hasina huyó del país y su partido está vetado en estos comicios. Vive exiliada en India.

Tarique Rahman, del Partido Nacionalista de Bangladesh, es uno de los favoritos a encabear el próximo gobierno. Es hijo de la ex primera ministra Khaleda Zia y regresó a Bangladesh en diciembre tras 17 años de autoexilio en Londres. Rahman se ha comprometido a reconstruir las instituciones democráticas, restablecer el Estado de derecho y reactivar la economía, que atraviesa dificultades.

El principal rival del PNB es una alianza de 11 grupos encabezada por Jamaat-e-Islami, el mayor partido islamista del país, que fue prohibido durante el mandato de Hasina pero ha ganado relevancia desde su marcha. La creciente influencia del grupo religioso conservador ha avivado los temores, en especial entre las mujeres y las comunidades minoritarias, de que las libertades sociales puedan verse amenazadas si llegan al poder. Más de un 90% de la población de Bangladesh es musulmana, mientras que alrededor del 8% es hindú.

Shafiqur Rahman, líder de Jamaat-e-Islami, se mostró optimista después de depositar su boleta el jueves.

“(La elección) es un punto de inflexión", dijo a The Associated Press. "La gente exige cambio. Desea cambio. Nosotros también deseamos el cambio”.

Elección de nuevos legisladores

Los comicios se celebran bajo un gobierno interino encabezado por el Nobel de la Paz Muhammad Yunus, que se ha comprometido a garantizar unas elecciones creíbles y transparentes. Como parte de ese esfuerzo, habrá alrededor de 500 observadores internacionales y periodistas extranjeros, incluyendo delegaciones de la Unión Europea y de la Mancomunidad de Naciones, a la que pertenece el país.

El Parlamento de Bangladesh tiene 350 escaños, de los cuales 300 se votan directamente en circunscripciones uninominales y 50 están reservados para mujeres. Se eligen por mayoría simple y la cámara cumple un mandato de cinco años. La Comisión Electoral aplazó recientemente la votación en una circunscripción debido al fallecimiento de un candidato.

La elección podría reconfigurar la estabilidad interna de Bangladesh, un país cuya historia posterior a 1971 —cuando obtuvo la independencia de Pakistán— ha estado marcada por partidos políticos arraigados, golpes militares y acusaciones de manipulación electoral. Se espera que los votantes jóvenes, muchos de los cuales desempeñaron un papel clave en el levantamiento de 2024, influyan en los resultados. Unos cinco millones de personas enfrentan el jueves su primera votación.

“Creo que es una elección muy crucial porque es la primera vez que podemos mostrar nuestra opinión con libertad”, afirmó Ikram ul Haque, un votante de 28 años que añadió que la pasada estuvo lejos de ser justa.

“Estamos celebrando las elecciones. Es como una fiesta", agregó. “Espero que Bangladesh experimente un cambio exponencial”.

Referéndum abrirá paso a cambios importantes

La elección del jueves es una prueba crítica no solo de liderazgo, sino también de la confianza en el futuro democrático de Bangladesh. Los votantes decidirán además si respaldan importantes propuestas reformistas que surgieron de una carta nacional firmada por los principales partidos políticos el año pasado.

Si la mayoría de los votantes se inclina a favor del referéndum, el recién elegido Parlamento podría formar un consejo de reforma constitucional para implementar los cambios en un plazo de 180 días laborables a partir de su primera sesión. Las propuestas incluyen la creación de nuevos órganos constitucionales y la transformación del Parlamento de un órgano único a una legislatura bicameral, con una cámara alta facultada para enmendar la Constitución mediante voto mayoritario.

Tanto el PNB como Jamaat-e-Islami firmaron el documento con algunos cambios después de que, en un primer momento, señalaron ciertas discrepancias. La Liga Awami de Hasina, que es una fuerza importante, y algunos de sus antiguos aliados quedaron excluidos de la discusión. Aun así, el referéndum ha sido criticado por limitar las opciones presentadas a los votantes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.