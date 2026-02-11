Trump arremete contra gobernador republicano de Oklahoma antes de reunión de líderes estatales

El presidente Donald Trump arremetió el miércoles contra el líder republicano de la Asociación Nacional de Gobernadores a medida que aumentan las tensiones entre la Casa Blanca y el grupo bipartidista de dirigentes estatales de cara a su reunión anual de la próxima semana.

Trump criticó en redes sociales al gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, quien preside la Asociación Nacional de Gobernadores (NGA por sus iniciales en inglés), al calificarlo de “RINO”, un acrónimo de "republicano sólo de nombre”. Añadió que Stitt “declaró incorrectamente mi postura sobre la muy exclusiva Cena y Reunión Anual de Gobernadores en la Casa Blanca”.

La disputa giró en torno a si Trump permitiría la participación de gobernadores demócratas en toda la gama de eventos en la Casa Blanca, entre los que se incluye una reunión de trabajo y una comida.

En una carta dirigida a otros gobernadores, Stitt indicó el lunes que la NGA recibió aviso de que la Casa Blanca planeaba invitar a la reunión de trabajo únicamente a los republicanos. Eso provocó una protesta de los demócratas, quienes afirmaron que no asistirían a la comida si no se les incluía en la reunión de trabajo.

Stitt se comunicó el miércoles con Trump y luego envió un correo electrónico a los demás gobernadores.

“Les escribo para informarles que el presidente Donald J. Trump invita a todos los gobernadores de los 55 estados y territorios al Desayuno de Trabajo de la NGA, el viernes 20 de febrero a las 8:30 de la mañana, hora del Este”, escribió Stitt. “Fue muy claro en sus comunicaciones conmigo en que este es un evento de la Asociación Nacional de Gobernadores, y espera con interés recibir y escuchar a los gobernadores de todo el país. El presidente Donald Trump dijo que su intención siempre fue esa, y hemos aclarado el malentendido en la programación”.

Trump, sin embargo, adoptó un tono mucho más confrontativo en redes sociales, al calificar de “falsa” la carta de Stitt del lunes.

“Se enviaron invitaciones a todos los gobernadores, excepto a dos que considero que no son dignos de estar allí”, escribió, refiriéndose a los gobernadores demócratas Wes Moore, de Maryland, y Jared Polis, de Colorado.

Trump añadió: “Espero con ansias poder ver a los gobernadores republicanos, y a algunos de los gobernadores demócratas que fueron dignos de recibir una invitación, pero la mayoría de los cuales no se presentarán”.

De hecho, algunos de los más destacados gobernadores demócratas, entre ellos Gavin Newsom, de California, dijeron el miércoles que no tienen planeado asistir a la reunión en la Casa Blanca. Otros, como el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, dieron a entender que estarán presentes.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó el martes que Trump puede "invitar a quien quiera a la Casa Blanca”.

“Es la casa del pueblo”, señaló. “También es el hogar del presidente, así que puede invitar a quien quiera a cenas y eventos aquí en la Casa Blanca”.

La disputa hace recordar los desafíos a los que se enfrentan las organizaciones bipartidistas o apartidistas en el Washington durante el gobierno de Trump. La Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, que incluye a líderes municipales de ambos partidos, se reunió en la capital hace unos días, pero no recibió una invitación para asistir a la Casa Blanca.

La reunión de gobernadores, por lo general un evento de bajo perfil, adquirió un cariz más áspero el año pasado con el regreso de Trump a la Casa Blanca.

El presidente señaló a la gobernadora de Maine, Janet Mills, demócrata, por los esfuerzos de su gobierno por impedir que atletas transgénero compitan en deportes de niñas y mujeres. Amenazó con retener fondos federales al estado si ella no cumplía, por lo que Mills respondió: “Nos veremos en los tribunales”.

Trump pronosticó que la carrera política de Mills llegaría a su fin por oponerse a la orden, aunque ahora se postula al Senado federal con una agenda anti-Trump.

El intercambio tuvo un gran impacto en la conferencia del año pasado y algunos gobernadores demócratas no renovaron sus cuotas al grupo bipartidista.

___

Los periodistas de The Associated Press Tran Nguyen en Sacramento, California, y Susan Haigh en Hartford, Connecticut, contribuyeron con este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.