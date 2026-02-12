La ministra portuguesa del Interior renuncia ante crecientes críticas por su respuesta a tormentas

La ministra portuguesa del Interior dimitió en respuesta a las crecientes críticas a la respuesta de su gobierno ante sucesivas tormentas invernales esta temporada, en las que al menos siete personas han muerto.

Maria Lúcia Amaral renunció tras concluir que “ya no posee las condiciones personales y políticas necesarias para ocupar el cargo”, informó la oficina del presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, a última hora del martes.

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, asumirá temporalmente sus funciones, indicó el comunicado.

Una serie continua de tormentas invernales mortales ha causado estragos en el país de la Unión Europea, de 10,7 millones de habitantes, al provocar inundaciones, deslizamientos de tierra y cortes de electricidad, además de ocasionar importantes daños a la infraestructura en muchas zonas del país.

Amaral, abogada, fue criticada por la lenta reacción de su gobierno, en particular durante la tormenta Kristin, que azotó el país a finales de enero y causó la muerte de seis personas, según reportes de prensa.

Otra persona murió la semana pasada cuando la tormenta Leonardo golpeó España y Portugal.

Amaral es la primera ministra en dimitir desde que el gobierno de centroderecha encabezado por Montenegro llegó al poder en mayo pasado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.