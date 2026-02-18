Impactantes imágenes captaron el momento en que una avalancha descendió por los Alpes italianos mientras un grupo de esquiadores intentaba huir de la enorme nube de nieve.

Una masa de nieve avanzó con fuerza por una pendiente empinada en dirección a varios esquiadores cerca de la estación de Courmayeur, en Italia, el martes.

Desde el telesilla de Zerotta, en Val Veny, el grupo parecía al principio ajeno al peligro; algunos incluso continuaban deslizándose mientras la avalancha crecía a sus espaldas. Sin embargo, segundos antes de que la nube blanca los alcanzara, muchos comenzaron a escapar desesperadamente del alud de nieve y hielo.

En las imágenes se ve a niños pequeños intentando subir la pendiente con sus esquís para ponerse a salvo, mientras otros caen al suelo en su intento por alejarse. Afortunadamente, no se reportaron víctimas.

open image in gallery La avalancha impactó el telesilla de Zerotta, en Val Veny ( Instragram/@jean_chiementin )

Se trata del episodio más reciente de una serie de avalanchas que han afectado a los Alpes europeos durante una semana trágica en la que al menos tres británicos han muerto en Francia.

La avalancha en Courmayeur ocurrió apenas unos días después de que dos personas murieran en otro alud en la misma estación el domingo, a unos 200 kilómetros de Milán, donde se celebran los Juegos Olímpicos de Invierno.

La semana pasada, los equipos italianos de rescate alpino advirtieron que las recientes nevadas, combinadas con acumulaciones de nieve transportada por el viento sobre capas internas inestables, han creado condiciones especialmente peligrosas en todo el arco alpino, que se extiende por las fronteras con Francia, Suiza y Austria.

open image in gallery La gente empezó a correr cuando la avalancha se acercaba sobre los pinos ( Instragram/@jean_chiementin )

El martes, un británico y un francés murieron cerca de la localidad de La Grave, en los Alpes franceses, lo que eleva a 27 el número de víctimas mortales por avalanchas en Francia esta temporada, según informó Le Monde.

Ese mismo día, el riesgo de avalanchas en la zona de La Grave estaba clasificado como “alto”, de acuerdo con el servicio meteorológico Météo France.

El lunes se confirmó que dos esquiadores británicos —uno de ellos identificado como el aficionado al esquí Leslie Stuart— y un francés murieron tras ser arrastrados por una avalancha el viernes por la mañana mientras practicaban esquí fuera de pista en la estación de Val d’Isère, en el sureste de Francia.

open image in gallery Afortunadamente, no se reportaron víctimas ( Instragram/@jean_chiementin )

Météo France había emitido una alerta roja por riesgo de avalanchas en la zona apenas un día antes del incidente, y la estación de esquí de Val d’Isère había recomendado enfáticamente evitar el esquí fuera de pista.

El jueves pasado, los equipos de rescate informaron que 13 personas —entre esquiadores, alpinistas y excursionistas— fallecieron en Italia en la última semana y la mayoría de los casos se relacionó con avalanchas causadas por nieve inestable.

“En estas condiciones, el paso de un solo esquiador o incluso una sobrecarga natural por el peso de la nieve pueden ser suficientes para desencadenar una avalancha”, advirtió Federico Catania, vocero del Cuerpo Nacional de Rescate Alpino de Italia.

Traducción de Leticia Zampedri