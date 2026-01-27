Tormenta de nieve paraliza a EE. UU.: más de 700 mil sin luz, 25 muertos y 4 mil vuelos cancelados

Cientos de miles de personas corren peligro tras la gran tormenta de nieve de este fin de semana, ya que más de 700.000 hogares se quedaron sin electricidad en todo Estados Unidos debido a las temperaturas heladas, según los datos sobre cortes de electricidad.

Decenas de miles más se quedaron varados o sin poder viajar debido a la tormenta invernal Fern. Más de 12.000 vuelos fueron cancelados el domingo y más de 5.000 el lunes, según datos de FlightAware.

El número de víctimas mortales de la tormenta asciende al menos a 25 personas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, casi 180 millones de personas se han visto afectadas en los últimos días por fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada en una zona que abarca desde el sur de las Montañas Rocosas hasta Nueva Inglaterra.

Los datos en directo de Find Energy, que realiza un seguimiento de los cortes de electricidad, mostraron que Texas, Luisiana, Misisipi y Tennessee fueron los más afectados por los cortes de electricidad. Por otro lado, Georgia, Kentucky, Carolina del Sur, Virginia Occidental y Virginia también registraron más de 10.000 clientes afectados.

Eddie Swords, residente de New Albany, Mississippi, dijo a CBS News que el constante crujido de las ramas y la caída de los árboles sonaba “como el estallido de un petardo”.

open image in gallery Trabajadores quitan la nieve cerca del Capitolio de EE. UU. el domingo ( Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved. )

Swords comentó que se había ido la luz, pero que “menos mal” tenía un generador casero. Él y un amigo tuvieron que abrir con una motosierra un camino de entrada y salida de su vecindario para poder abastecerse de combustible. Ambos planearon refugiarse juntos y extendieron una invitación a otros lugareños.

“Le dije a todo el que quisiera venir: ‘Tengo gas natural, así que ahí está agradable y calientito’”, expresó Swords.

Las compañías eléctricas informaron “daños catastróficos” en varios estados y advirtieron que el restablecimiento del suministro podría tardar “semanas en lugar de días” para algunos clientes.

El domingo por la noche, la empresa de servicios públicos Oxford Utilities de Mississippi retiró a sus equipos de la carretera debido a las condiciones potencialmente mortales.

open image in gallery Más de 700.000 clientes se quedaron sin electricidad el lunes, principalmente en los estados del sur del país ( Find Energy )

“Los árboles se rompen y caen alrededor de nuestros operarios mientras están en los camiones grúa”, afirmó la empresa en un comunicado.

El Departamento de Transporte de Misisipi no ha podido estar a la altura de las circunstancias, según declaró John Sanford, trabajador de carreteras, a CBS News.

“Estamos muy escasos de equipos, porque hay muchos hombres en diferentes direcciones y tenemos que hacerlo cuando normalmente necesitaríamos una retroexcavadora o una excavadora, algo que nos ayude a mover esto”, manifestó Sanford.

Y agrego: “Uno de los chicos que trabajaba con nosotros, no pudo volver esta mañana. Cayeron dos árboles en su casa”.

Sanford afirmó que los mayores retos fueron el frío y el agotamiento: “Te cansas físicamente y no deja de haber árboles cayéndose, gente que necesita ayuda. En cuanto limpias uno, cae otro”.

open image in gallery Ramas y árboles caídos sobre carreteras y líneas de servicios públicos en Nashville, Tennessee ( Brett Carlsen/Getty Images )

El aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth ha sido hasta ahora el más afectado, con 338 vuelos cancelados el lunes, según FlightAware, que realiza un seguimiento de los retrasos y cancelaciones.

Boston Logan International también había cancelado 315 vuelos a mediodía. En otros cinco aeropuertos también se cancelaron más de 200 vuelos: Charlotte/Douglas International, Reagan National en Washington D. C., y Newark Liberty International, LaGuardia y John F. Kennedy International en el área de Nueva York.

Estas cancelaciones se suman a los casi 4.000 vuelos cancelados el sábado y a los más de 12.000 del domingo.

Un avión privado en el que viajaban ocho personas se estrelló cuando intentaba despegar del aeropuerto internacional de Bangor (Maine) durante la tormenta del domingo por la noche. Un funcionario del gobierno mencionó que el avión quedó envuelto en llamas y posteriormente se confirmó la muerte de siete personas.

open image in gallery Los servicios de emergencia trabajan en el lugar del accidente del Bombardier Challenger 600 en el aeropuerto de Bangor, Maine, a última hora del domingo ( WABI )

Cinco personas murieron tras quedar expuestas en la intemperie en Nueva York. Un hombre de Texas fue encontrado muerto en el estacionamiento de una gasolinera por aparente hipotermia, y una chica de 16 años murió en un accidente de trineo en Frisco, Texas, el domingo, según Fox 4 News.

Tres personas murieron en el condado de Lehigh (Pensilvania), según informó el forense del condado, con edades comprendidas entre los 60 y los 84 años.

“Quiero recordar al público que tenga cuidado al quitar la nieve con pala... en especial a las personas con antecedentes de enfermedades cardiacas u otros problemas médicos”, indicó el forense en un comunicado publicado por ABC News.

En Arkansas, un chico de 17 años murió tras chocar contra un árbol mientras era arrastrado por una cuatrimoto en la nieve, según la oficina del sheriff del condado de Saline. La cadena WCVB, afiliada a la ABC de Boston, informó que una mujer de Massachusetts falleció después de que una máquina quitanieves la atropelló en un estacionamiento.

open image in gallery El “Mapa de la miseria” de FlightAware muestra el alcance de las cancelaciones de vuelos el lunes por la mañana. ( FlightAware )

Se notificaron otras tres muertes en Tennessee, dos en Luisiana y una en Kansas.

El presidente Donald Trump aprobó declaraciones de emergencia para una docena de estados. Asimismo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem (que supervisa la Agencia Federal de Gestión de Emergencias), aseguró que se estaban desplegando suministros, personal y equipos de búsqueda y rescate en todo el país.

“Solo pedimos que todo el mundo sea inteligente y se quede en casa si es posible”, dijo Noem.

La sensación térmica en el Medio Oeste ha descendido hasta los -40º F, un frío que hiela los huesos y que podría provocar congelaciones en cuestión de minutos.