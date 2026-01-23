La nieve artificial de un experto italiano será clave en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina

Davide Cerato desempeñará un papel importante en los eventos de esquí y snowboard en los próximos Juegos Olímpicos, pero no competirá.

El experto italiano en fabricación de nieve es responsable de perfeccionar varios de los circuitos que se presentarán en los Juegos de Invierno de Milán Cortina 2026, y se toma su trabajo en serio.

“Es la carrera más importante de su vida. Nuestro deber es darles lo mejor, ofrecer los mejores circuitos donde puedan rendir al máximo después de entrenar tan duro”, afirmó Cerato.

Cerato supervisa las operaciones en lugares donde se instalaron nuevos sistemas de fabricación de nieve, incluyendo Bormio para las pruebas de esquí alpino y el esquí de montaña, y Livigno para los eventos de esquí estilo libre y snowboard. Ha estado trabajando con la Federación Internacional de Esquí y Snowboard y el Comité Olímpico Internacional desde los Juegos Olímpicos de Sochi 2014.

Hoy en día, la nieve fabricada —“nieve técnica” como la llama Cerato— es una forma de vida en las carreras de esquí, tanto que los atletas olímpicos no piensan dos veces en competir sobre ella. Por encima de todo, quieren un circuito que se mantenga firme durante múltiples entrenamientos y las propias carreras sin volverse demasiado blando o lleno de surcos.

La Madre Naturaleza no siempre puede proporcionar eso, y con el cambio climático afectando especialmente a los deportes de invierno, la fabricación de nieve se ha vuelto esencial.

Nuevos embalses y cañones de nieve El comité organizador dijo el viernes que ha producido casi 1,6 millones de metros cúbicos de nieve técnica para todos los lugares, lo cual es menos de lo previsto. Cerato supervisó el trabajo para crear nuevos embalses de agua a gran altitud para almacenar agua para la fabricación de nieve.

En el Snow Park de Livigno, construyeron una cuenca capaz de contener unos 200 millones de litros de agua. Ahora es uno de los embalses más grandes del lado italiano de los Alpes, dijo Cerato. Añadieron más de 50 cañones de nieve allí para producir unos 800 millones de litros de nieve en aproximadamente 300 horas.

En Bormio, Cerato dijo que construyeron un lago a una altitud de 2.300 metros para contener 88 millones de litros (23 millones de galones) de agua. También añadieron 75 cañones de nieve para el esquí alpino y el esquí de montaña.

“Hemos llevado la pista de Bormio a un nuevo nivel”, expresó, comparándola con un “Ferrari con nuevas marchas”.

Asegurando circuitos justos y seguros Al fabricar nieve, los organizadores pueden controlar la calidad y dureza de una pista, preparándola según los requisitos de la FIS y asegurando condiciones consistentes, dijo Cerato.

Comentó que es más fácil trabajar con nieve técnica porque es compacta y es más segura porque no se deteriora tan rápidamente, mientras que la nieve natural requiere más trabajo. Pueden inyectar agua profundamente en el manto de nieve, que se congelará y creará una superficie de carrera más estable.

“Podemos ofrecer circuitos mejores, más seguros y justos”, manifestó. “Esa es la diferencia: un circuito justo desde el dorsal No. uno hasta el dorsal No. 50”.

Uso de tecnología de sensores para la fabricación de nieve Cerato y su equipo están utilizando sensores de última generación para monitorear la profundidad de la nieve. Si hay un hueco, los cañones de nieve entran en acción. Si hay demasiada, se apagan.

“Automáticamente ajusta todo, cada cañón de nieve, para que puedas controlar con solo una persona sentada en la oficina, toda la montaña”, dijo Cerato.

En Bormio, las máquinas pisanieves también están equipadas con sistemas GPS para ayudar a monitorear la calidad y los niveles de nieve, ahorrando tiempo, energía y agua.

La máquina pisanieves sabe exactamente dónde empujar la nieve y cuánta nieve se necesita. Y al mismo tiempo, "produces la cantidad mínima de nieve que necesitas”, expresó Cerato. “Esta es una herramienta poderosa”.

Preparar una pista para una competencia de élite no es lo mismo que hacerlo para uso comercial. Para este último, la nieve natural es preciosa, comentó. Personalmente, prefiere esquiar en nieve polvo.

“Nací en la montaña", dijo. “Amo la nieve”.

