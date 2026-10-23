Austria expulsa a diplomáticos rusos acusados de espionaje

Austria ordenó el viernes a cuatro diplomáticos rusos que abandonen el país tras acusarlos de espionaje, informó un funcionario austríaco.

Austria —y en particular Viena, su capital— ha sido considerada desde hace tiempo un foco de espionaje debido a leyes indulgentes en la materia y a una alta concentración de diplomáticos, dada la presencia en la ciudad de numerosas organizaciones internacionales.

El funcionario austríaco, que habló bajo condición de anonimato para abordar el asunto, indicó que las expulsiones estaban vinculadas al espionaje.

El Ministerio de Exteriores de Austria señaló que tres de los cuatro eran diplomáticos de la embajada rusa en Viena, mientras que el cuarto estaba destinado en la misión de Moscú ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

El ministerio, en un breve comunicado, afirmó que los diplomáticos rusos habían “participado en actividades incompatibles con su estatus diplomático” y que, por ello, habían sido declarados personas non gratas. Se les indicó que debían abandonar el país en los próximos días, precisó el Ministerio de Exteriores. La cartera no ofreció más detalles sobre los diplomáticos ni sobre sus presuntas actividades.

El viceministro de Exteriores de Rusia, Dmitry Lyubinsky, declaró a la agencia estatal rusa de noticias TASS que “una reacción es inevitable”.

La medida eleva a 18 el número de diplomáticos rusos expulsados desde 2020.

Austria expulsó en mayo a tres empleados de la embajada rusa sospechosos de espionaje por el uso de antenas en edificios diplomáticos rusos, de acuerdo con el Ministerio de Exteriores austríaco. Las instalaciones permitían a Rusia interceptar datos transmitidos por organizaciones internacionales con sede en Viena a través de internet satelital, informó entonces la radiotelevisión pública austríaca ORF.

Naciones europeas y Rusia se han expulsado mutuamente a sus diplomáticos en varias ocasiones desde la invasión rusa de Ucrania. Austria ha brindado ayuda a Ucrania, pero no equipo militar, ya que mantiene una política de neutralidad militar.

Como resultado de las expulsiones en toda Europa desde 2022, algunas representaciones de Rusia en el continente se han reducido de tamaño.

“Sin embargo, el número de personal diplomático ruso en Austria se mantuvo alto incluso después de 2022, principalmente debido a las misiones multilaterales en Viena”, señaló la agencia de inteligencia interior de Austria, la DSN, en su más reciente informe anual presentado en mayo.

“Por esta razón, los servicios de inteligencia rusos utilizan Austria no solo como base operativa, sino también como lugar de planificación y de repliegue para actividades de inteligencia en toda Europa”, indicó el informe.

La ministra de Exteriores, Beate Meinl-Reisinger, y su partido liberal Neos han pedido con frecuencia adoptar una postura más dura frente al espionaje ruso en Austria, incluida una revisión integral de la legislación sobre espionaje.

La legislación vigente castiga el espionaje de servicios extranjeros solo si apunta a intereses austríacos.

La revisión de la legislación aún se está elaborando y negociando por el gobierno austríaco, que busca ampliar el castigo por espionaje para incluir acciones dirigidas no solo contra Austria, sino también contra organizaciones internacionales.

Austria es un miembro de la Unión Europea que mantiene una política de neutralidad militar.

Viena alberga varias agencias de la ONU, entre ellas el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, así como otros grupos internacionales como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la OPEP.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.