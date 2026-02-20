Un tribunal austriaco declaró culpable de homicidio simple a un alpinista aficionado por la muerte de su novia cerca de la cumbre más alta del país, donde la había dejado para buscar ayuda, informan los medios locales.

El tribunal de la ciudad occidental de Innsbruck condenó el jueves a Thomas Plamberger a cinco meses de prisión en suspenso y a una multa de alrededor de USD 11.000 por causar la muerte de la mujer en enero de 2025 por negligencia grave. El delito se castiga con una pena máxima de tres años de cárcel.

Plamberger, de 37 años, que se declaró inocente, dijo al tribunal que estaba ”terriblemente arrepentido”.

La víctima, nombrada durante el proceso judicial como Kerstin G, de 33 años, murió de hipotermia a escasos metros de la cima del Grossglockner, que se eleva 3.798 metros en la cordillera Hohe Tauern y está considerado uno de los ascensos invernales más exigentes de los Alpes.

“Amaba a Kerstin”, dijo Plamberger, “siempre tomábamos decisiones juntos en la montaña”.

El caso es inusual porque, aunque los accidentes de escalada son frecuentes, los procesos judiciales por ellos son raros, incluso en situaciones en las que se cometen diversos errores.

El juicio plantea interrogantes sobre el alcance de la responsabilidad legal en la alta montaña, un entorno intrínsecamente peligroso que los escaladores suelen explorar por su cuenta y riesgo.

Los expertos jurídicos afirman que el procedimiento pone a prueba la doctrina austriaca del “deber de diligencia”, según la cual una persona que asume la responsabilidad de otra en una situación peligrosa puede ser considerada penalmente responsable si no actúa adecuadamente. Los fiscales argumentaron que Plamberger, como alpinista más experimentado, tenía esa responsabilidad durante la escalada.

Tras un día de escalada en el que se retrasaron con respecto al horario previsto, la mujer estaba agotada y no podía seguir. Se detuvo a unos 50 metros por debajo de la cumbre del Grossglockner en una gélida noche de invierno.

El acusado dejó a su novia expuesta a fuertes vientos, sin envolverla en su manta de emergencia ni en su bolsa de vivac por razones que no pudo explicar del todo, para buscar ayuda en un refugio al otro lado de la cumbre. El equipo se quedó en su mochila.

Los medios de comunicación austriacos informaron de que la velocidad del viento alcanzó los 74 km/h y las temperaturas cayeron hasta los -8 ºC, con una sensación térmica cercana a los -20 ºC. Los equipos de rescate declararon posteriormente ante el tribunal que, cuando recuperaron el cuerpo de Kerstin, esta aún llevaba la mochila, los guantes quitados y las botas abiertas.

Una breve llamada a la policía de montaña no desencadenó la búsqueda porque, según la policía, Plamberger no dejó claro que necesitaran ser rescatados y no respondió a las llamadas ni a los mensajes de WhatsApp preguntando si necesitaban ayuda.

El acusado dijo que su teléfono había estado en modo avión para ahorrar batería.

Según la fiscalía, un helicóptero de la policía había sobrevolado la zona a primera hora de la tarde, pero no detectó ninguna señal de socorro.

Kerstin G murió de hipotermia a pocos metros de la cima del Grossglockner ( Instagram )

Las imágenes de la cámara web mostradas ante el tribunal captaron los faros de la pareja cerca de la cima a altas horas de la noche y la luz del acusado descendiendo solo de madrugada.

Durante el juicio, una exnovia testificó que Plamberger la había dejado sola durante una ascensión anterior a la misma montaña en 2023 tras una discusión sobre la ruta. Describió que se sintió mareada y asustada en la oscuridad después de que fallara su linterna frontal, informó The New York Times .

La defensa se opuso a las sugerencias de que el incidente anterior demostraba un patrón de conducta.

El presidente del tribunal, Norbert Hofer, montañero y rescatador experimentado, dijo que no consideraba al acusado un asesino, pero estimó que no había evaluado adecuadamente los límites de su compañero en condiciones invernales extremas.

“Soportó una carga increíble: perdió a una persona”, dijo Hofer a Plamberger. “Eres un alpinista excelente, pero alguien a quien le cuesta mucho hacer el cambio entre tus propios límites y los de los demás”.

El tribunal dijo que entre los factores atenuantes figuraban los antecedentes penales limpios del acusado y la pérdida personal que había sufrido. El veredicto puede ser apelado.

