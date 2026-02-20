Grecia firma acuerdo preliminar para comprar fotos de ejecuciones nazis a la venta en internet

Un coleccionista belga que había puesto en subasta en internet una serie de fotografías de la Segunda Guerra Mundial que muestran los momentos finales de 200 griegos ejecutados por un pelotón de fusilamiento nazi firmó un acuerdo preliminar con Grecia el viernes y retiró las imágenes de la venta, informó el Ministerio de Cultura griego.

Grecia busca obtener las fotos después de declararlas parte del patrimonio griego.

La ministra de Cultura, Lina Mendoni, anunció el acuerdo preliminar después que expertos visitaran al coleccionista Tim de Craene en Bélgica el viernes y verificaran que las fotos eran auténticas. Mendoni no ofreció detalles del trato ni precisó cómo obtendrá Grecia las fotografías.

Doce imágenes que muestran a 200 presos políticos siendo conducidos a la muerte el 1 de mayo de 1944 aparecieron a la venta en eBay el sábado. Son la única evidencia fotográfica que ha salido a la luz de una ejecución que fue un momento decisivo en la historia griega de la Segunda Guerra Mundial.

La ejecución tuvo lugar en un campo de tiro en el suburbio de Kaisariani, en Atenas. Las fotografías muestran a hombres siendo guiados a través de una puerta y por un sendero; varios miran directamente a la cámara en su caminar. Otra imagen los muestra alineados frente a un muro.

Expertos enviados por el Ministerio de Cultura a Bélgica para examinar las fotos concluyeron que formaban parte de una colección mucho más amplia de imágenes tomadas por el teniente Hermann Heuer, de la Wehrmacht --el ejército unificado de la Alemania nazi--cuando estuvo en Grecia en 1943-44, durante la ocupación nazi del país. Determinaron que toda la colección, de 262 fotos, así como algunos documentos incluidos con las imágenes, era auténtica.

Las ejecuciones de Kaisariani de 200 presos políticos comunistas fueron una de las peores atrocidades durante la ocupación de Grecia por el Tercer Reich y siguen siendo un momento significativo en la historia del país.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, estalló una guerra civil brutal entre las fuerzas gubernamentales respaldadas por Occidente y los combatientes comunistas, y se prolongó hasta 1949. Sus heridas aún no han sanado por completo.

Poco después que las fotos se publicaran a la venta, un memorial en el lugar de Kaisariani dedicado a los asesinados fue vandalizado, y se destrozaron las placas con sus nombres.

“La memoria histórica no será borrada, por más que moleste a algunas personas”, afirmó el municipio de Kaisariani en un comunicado publicado en su página de Facebook. Agregó que reparará el monumento. Las fotos, señaló, habían provocado “un escalofrío de emoción por la postura heroica y valiente de los 200 héroes comunistas que se enfrentaron al pelotón de fusilamiento”. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.