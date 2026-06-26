Muere un niño atrapado en un auto mientras su madre dormía durante una ola de calor de 40 °C

Un niño de tres años falleció tras quedar atrapado en un auto en París, en un día en el que Francia registró la temperatura más calurosa de su historia.

El niño se metió en el auto familiar mientras su papá pensaba que estaba durmiendo, pero no pudo salir debido al seguro para niños, explicó el fiscal Guirec Le Bras.

La mamá del niño estaba durmiendo la siesta con el otro hijo de la pareja, de 18 meses, mientras el papá trabajaba en el cobertizo del jardín, compartió el fiscal a los medios franceses.

open image in gallery Un termómetro marca 89,6 grados Celsius en un auto durante la ola de calor en Francia ( AFP/Getty )

“Al parecer, se encerró solo y quedó atrapado en el vehículo antes de que sus padres lo encontraran inconsciente”, señaló el fiscal, y agregó que la madre se encuentra en el hospital en estado de shock.

La muerte es la más reciente de una serie de tragedias relacionadas con altas temperaturas, a medida que la ola de calor en Europa se cobra decenas de vidas.

El lunes, dos niños pequeños, de dos y cuatro años, fallecieron tras ser encontrados en paro cardíaco dentro del auto de su madre en un estacionamiento residencial.

París enfrentó otro día sofocante después de que las temperaturas en la capital francesa alcanzaran el miércoles un récord para junio de 40,9 °C, la primera vez en 150 años que las temperaturas en la capital superaron los 40 °C.

Algunas zonas del sur de Inglaterra y Gales enfrentaron otro día de temperaturas récord, con un máximo de alrededor de 37 °C en algunas áreas, después de que el miércoles se registrara en Hampshire un nuevo récord para junio de 36,1 °C.

open image in gallery Las temperaturas han superado los 40 °C en la capital, París ( AFP/Getty )

El alcalde de la capital francesa, Emmanuel Grégoire, pidió el jueves a los parisinos que redujeran el ritmo de sus actividades, ya que la mortal ola de calor provocó interrupciones en el suministro eléctrico y el cierre de escuelas y lugares de interés cultural en gran parte de Europa occidental.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, activó el nivel más alto de movilización de los servicios de salud ante la ola de calor, lo que significa que las operaciones no urgentes podrían cancelarse para enfocarse en las emergencias relacionadas con el calor.

No está claro exactamente cuántas personas han fallecido, pero a principios de esta semana las autoridades informaron que 48 habían muerto solo por ahogamiento.

Aunque se prevé que la ola de calor amaine para la próxima semana, las autoridades francesas advierten ahora que el país podría volver a sufrir calor extremo a principios de julio.

La ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut, declaró a FranceInter: “Hay una gran probabilidad de que, a partir de la semana siguiente [en algún momento después del 6 de julio], volvamos a tener calor extremo… hasta el 14 de julio”.

Francia implementó por primera vez una serie de medidas contra las olas de calor después de que una de ellas, en 2003, provocara casi 15.000 muertes adicionales, siendo los adultos mayores los más afectados.

En esta ocasión, según aclararon los ministros, los jóvenes son motivo de especial preocupación.

“El perfil de las personas que actualmente enfrentan riesgos para la salud no es necesariamente el que uno podría esperar, es decir, los más vulnerables, ya que estos están bajo estrecha vigilancia y bien informados”, aseguró Grégoire en el canal TF1.

“Más bien, se trata de personas de entre 50 y 70 años que, en general, gozan de buena salud, pero que piensan que este es solo un periodo normal y siguen realizando sus actividades habituales como si nada hubiera cambiado. De verdad, protéjanse”, expresó.

La ola de calor está impulsada por un patrón meteorológico conocido como “bloqueo Omega”, que eleva las temperaturas hasta 18 °C por encima de lo normal, según el monitor climático de la agencia de noticias Reuters.

El fenómeno se asemeja a la forma de la letra griega Omega, debido a que la parte central abombada retiene el calor sobre las regiones durante largos periodos, mientras que en sus bordes predomina un clima más fresco. Las olas de calor y las tormentas que se viven en Europa se están intensificando debido al cambio climático.