Enviado de la Junta de Paz se reúne con Netanyahu para discutir desarme en Gaza; pide frenar ataques

Un miembro de la Junta de Paz, encargada de supervisar la transición de la posguerra en Gaza, se reunió el lunes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para discutir un nuevo acuerdo de desarme con Hamás, indicó el organismo en un comunicado.

Nikolay Mladenov, alto representante para Gaza, sostuvo conversaciones “constructivas y detalladas” con Netanyahu y su equipo, indicó la Junta de Paz en un comunicado.

“El objetivo es claro y no está en duda: la entrega por completo de las armas en la Franja y la transición de un gobierno impuesto por las armas hacia una administración civil”, destacó.

Mladenov también presionó a Netanyahu para que ponga fin a los ataques de Israel en la Franja de Gaza, de acuerdo con dos personas con información de la reunión. Mladenov y su equipo, incluido el asesor principal Aryeh Lightstone, presionan a Israel para que deje de atacar Gaza mientras avanzan con el acuerdo para la entrega de armas en poder de Hamás.

El presidente Donald Trump anunció el jueves el acuerdo, que forma parte de un pacto de alto el fuego más amplio alcanzado el año pasado. El acuerdo establece que Israel cese sus operaciones militares y que Hamás y sus aliados en Gaza pongan fin a toda actividad militante. También describe, en términos generales, cual sería el proceso de desmantelamiento.

Después de darse a conocer el texto del acuerdo, Israel afirmó que tenía “serias preocupaciones de seguridad”, las cuales compartió con Estados Unidos.

También intensificó sus ataques sobre Gaza, matando a 17 personas durante el fin de semana, según funcionarios locales de salud. No se registraron ataques aéreos en Gaza el lunes.

Los ataques israelíes han cobrado la vida de 1.250 personas desde que se alcanzó el acuerdo de alto el fuego en octubre pasado, un pacto que puso fin a los principales combates de una guerra que se extendió por más de dos años.

La guerra comenzó cuando milicianos encabezados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel, donde asesinaron a unas 1.200 personas y tomaron a otras 251 como rehenes.

Desde entonces, la ofensiva militar de Israel en Gaza ha matado a 73.375 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza. Su conteo no distingue entre civiles y combatientes, pero Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales consideran fiables dichas cifras.

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Magdy informó desde El Cairo. El periodista de The Associated Press Sam Mednick en Tel Aviv, Israel, contribuyó con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.