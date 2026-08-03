Perú identifica muertos en accidente aéreo; España recomienda no tomar vuelos sobre líneas de Nazca

Perú anunció el lunes que identificó a los 13 fallecidos, incluidos 11 turistas europeos, en el accidente aéreo del sábado, ocurrido durante el intento de una avioneta de sobrevolar las icónicas líneas preincas de Nazca.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España recomendó a sus ciudadanos no tomar vuelos sobre esa zona turística peruana al señalar que las avionetas locales que operan “no cumplen con requisitos de mantenimiento y seguridad equivalentes" a los que se aplican en el país europeo.

El jefe de criminalística de la fiscalía, José Pacheco, dijo a periodistas que el trabajo de identificación forense reunió a médicos, biólogos, odontólogos y antropólogos que determinaron características de las víctimas según la edad, sexo, prendas de vestir, tatuajes, cicatrices, así como detalles de los dedos y de los dientes.

Los fallecidos son siete turistas italianos, dos españoles y dos alemanes, además de dos tripulantes peruanos.

La avioneta C208B, matrícula OB-2001, de la empresa Aerodiana se estrelló el sábado en el sector de Pueblo Viejo, en la región sureña de Ica. La aeronave partió desde la ciudad de Pisco para sobrevolar las Líneas de Nazca, unos geoglifos gigantes grabados en el desierto hace más de 1.500 años.

España sugirió no tomar vuelos sobre ese atractivo turístico en un listado de recomendaciones de viaje del sitio de internet del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú no ha comentado la decisión de España por el momento.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Rogers Valencia, dijo el domingo a la prensa que el piloto de la aeronave que se estrelló habría reportado una falla mecánica durante el vuelo. Añadió que la avioneta tenía todos los permisos correspondientes. Pese a ello, el gobierno suspendió de forma temporal las operaciones de Aerodiana, mientras continuaban las investigaciones.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó el domingo en la red social X el “profundo pesar” por la muerte de sus compatriotas y se solidarizó con los familiares.

No es el primer accidente mortal de turistas que pretenden sobrevolar las líneas de Nazca. En 2022 otra avioneta se estrelló dejando siete muertos, incluidos tres turistas holandeses y dos chilenos. Anteriores caídas de avionetas en la zona dejaron en 2010 seis muertos y en 2008 cinco fallecidos.

Las líneas de Nazca, ubicadas en la costa desértica frente al Pacífico, tienen una antigüedad de entre 1.500 y 2.000 años. Son enormes grabados que representan figuras imaginarias, criaturas y plantas realizadas en el desierto costero en épocas anteriores a los Incas. Los estudiosos creen que pudieron ser calendarios, sistemas rituales de caminos o manifestaciones astrales.

Constituyen uno de los geoglifos más grandes del mundo y están reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se encuentran 450 kilómetros (280 millas) al sur de Lima. Sólo es posible apreciarlos desde el aire o torres altas.