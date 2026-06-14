Ataques de drones ucranianos matan a una persona y provocan un incendio en planta petrolera en Rusia

Un ataque con drones ucranianos mató a una persona en la región rusa de Oryol, en el suroeste del país, informaron funcionarios locales el domingo, mientras que otro ataque alcanzó una instalación petrolera como parte de la campaña de Kiev de ataques contra objetivos militares y energéticos en el interior de Rusia.

El gobernador regional de Oryol, Andrei Klychkov, indicó el domingo que una persona murió y nueve resultaron heridas cuando un dron ucraniano impactó durante la noche un edificio residencial en la capital regional, también llamada Oryol.

Autoridades locales de la región rusa de Yaroslavl, a unos 700 kilómetros (440 millas) de la frontera con Ucrania, reportaron incendios en instalaciones de almacenamiento de combustible alcanzadas por un dron.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que las fuerzas de su país habían “atacado una instalación petrolera que era importante para la reserva del Estado agresor” en la región de Yaroslavl.

Ucrania ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra instalaciones de petróleo y gas de Rusia, al sostener que el sector energético financia y alimenta directamente la invasión de Moscú, que ya supera los cuatro años.

Mientras tanto, Reino Unido investigaba un petrolero sancionado del que se sospecha que forma parte de la flota clandestina rusa, que transporta petróleo en violación de las sanciones internacionales por la guerra de Moscú contra Ucrania, indicó el domingo el primer ministro británico Keir Starmer.

Las fuerzas armadas británicas abordaron y detuvieron el domingo la embarcación, el Smyrtos, en el canal de la Mancha, en lo que el Ministerio de Defensa del país describió como “la primera operación de este tipo liderada por Reino Unido”.

Se cree que Rusia está utilizando una flota de cientos de barcos para evadir las sanciones por su guerra contra Ucrania.

“Esta operación asesta otro golpe a Rusia y recuerda a quienes alimentan la guerra de Putin en Ucrania que no pueden esconderse”, afirmó Starmer.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.