Reino Unido detiene un petrolero sancionado vinculado a la flota clandestina rusa

Reino Unido está investigando un petrolero sancionado que se sospecha forma parte de la flota clandestina rusa, que transporta petróleo en violación de las sanciones internacionales por la guerra de Moscú en Ucrania, manifestó el domingo el primer ministro británico, Keir Starmer.

Las fuerzas armadas británicas abordaron y detuvieron el domingo el buque, el Smyrtos, en el canal de la Mancha, en lo que el Ministerio de Defensa del país calificó como “la primera operación de este tipo liderada por el Reino Unido”.

Según un comunicado del Ministerio de Defensa, el buque será retenido y vigilado frente a la costa sur de Inglaterra para su investigación. La operación se llevó a cabo “en estrecha coordinación” con las autoridades francesas, que previamente han interceptado varios buques vinculados a la flota clandestina.

Se cree que Rusia está utilizando una flota de cientos de barcos para eludir las sanciones por su guerra contra Ucrania.

“Esta operación asesta otro golpe a Rusia y recuerda a quienes alimentan la guerra de Putin en Ucrania que no pueden esconderse”, afirmó Starmer.

Las autoridades británicas señalaron que este tipo de operaciones “atacan directamente los recursos que sostienen la agresión de Rusia en Ucrania y reducen su capacidad de amenazar la seguridad en toda Europa y más allá”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.