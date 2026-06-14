El centro de Ginebra se blinda con tablones entre medidas de seguridad por protestas contra el G7

Decenas de tiendas y negocios del centro de Ginebra cubrieron sus escaparates con tablones de madera antes de las protestas contra el G7 previstas para el domingo.

Las autoridades francesas y suizas han impuesto amplias medidas de seguridad de cara a la cumbre del G7 de las principales naciones industrializadas, que reunirá al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros líderes a partir del lunes. Se teme que el encuentro pueda desencadenar disturbios violentos.

La cumbre del 15 al 17 de junio de algunas de las naciones más ricas del mundo, que se celebra en la localidad francesa de Evian-les-Bains, a orillas del lago Lemán, tiene previsto abordar Oriente Medio, Ucrania y los desequilibrios económicos globales. Grupos activistas, entre ellos ecologistas, feministas y opositores al capitalismo, han convocado una gran manifestación para más tarde el domingo.

Una flotilla de unos 20 barcos apareció el sábado en el lago Lemán frente a la costa de Evian, con pancartas contra el G7 y a favor de los palestinos. Unos 20 manifestantes fueron detenidos el viernes por la noche, según informes de medios suizos.

Antes, entre 100 y 150 personas se habían reunido en Ginebra para una marcha ciclista de protesta, que ralentizó el tráfico, mientras coreaban consignas propalestinas y contra el G7, informó la radiotelevisión pública RTS.

Los dueños de negocios y autoridades locales temen que se repitan las protestas violentas que destrozaron escaparates durante la cumbre del G8 en 2003, cuando Rusia formaba parte del club de naciones.

El residente local Robin Hedz lamentó el “desastre” y expresó su desconcierto por la “pared de madera por todas partes”, aunque reconoció los recuerdos del rastro de daños a la propiedad durante la cumbre de hace más de una generación.

El gobierno suizo indicó que el ejército desplegará a unos 4.000 efectivos para apoyar a la policía durante la cumbre. Las operaciones incluirán restricciones del espacio aéreo y de las carreteras, así como patrullas en el lago Lemán. Siete de los 35 pasos fronterizos por carretera permanecerán abiertos. Ginebra también cerrará un parque importante donde los activistas querían congregarse.

Francia desplegará a más de 13.000 agentes de policía y de la gendarmería para garantizar la seguridad en la zona de la cumbre, justo al otro lado de la frontera. Habrá más de 800 agentes franceses de control fronterizo activos, frente a unos 60 normalmente.

Los gendarmes franceses patrullaban el sábado en lanchas frente a la costa de Evian, y un agente izó un voluminoso dispositivo de interceptación de drones como muestra de las medidas de seguridad que se están implementando para la cumbre.

Las protestas no son nada nuevo en torno a este tipo de reuniones de élite. Esta vez, los activistas quieren expresar su frustración con el liderazgo de Trump en asuntos tan diversos como los aranceles, la guerra en Irán y el clima, o incluso poner de relieve sus vínculos pasados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

“Tenemos mucho miedo de la política y las políticas del señor Trump y también de los otros líderes del G7, porque están peleando, haciendo la guerra por todas partes”, afirmó Françoise Nyffeler, portavoz de la coalición NoG7, que ha organizado la manifestación y la marcha del domingo.

“El planeta está en peligro y estamos muy asustados por ello, y queremos protestar y decir que la gente del mundo está en contra de sus políticas”, añadió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.