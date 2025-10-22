Agentes de inmigración disparan contra persona que los embistió con su auto en Los Ángeles, dice DHS

Agentes federales dispararon el martes contra un hombre y lo hirieron en el codo, mientras que un alguacil federal resultó herido en la mano por una bala que rebotó, durante una operación migratoria en Los Ángeles, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Los agentes de inmigración realizaron "tiros defensivos" cuando el hombre al que intentaban arrestar embistió el vehículo de los agentes con su auto mientras intentaba escapar de una parada de tránsito, dijo la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, en un comunicado. La funcionaria señaló que el hombre había ingresado ilegalmente a Estados Unidos y que había escapado de la custodia en otra ocasión. No se sabe por el momento cuándo ingresó a Estados Unidos o cuándo fue detenido anteriormente.

Una bala que rebotó hirió a un alguacil federal en la mano. Tanto el alguacil como el sospechoso están en el hospital.

“Estas son las consecuencias de la conducta y la retórica de los políticos y activistas de ciudades santuario que instan a los inmigrantes ilegales a resistirse al arresto”, según McLaughlin.

El portavoz del Servicio Federal de Alguaciles, Tlaloc Olvera, confirmó que uno de sus elementos sufrió una lesión que no pone en peligro su vida mientras ayudaba a una operación de los agentes de inmigración y se encuentra en condición estable.

La policía de Los Ángeles informó que proporcionó control de tráfico y no estuvo involucrada directamente en la operación federal.

La oficina del concejal de Los Ángeles, Curren Price, dijo que el hombre que resultó herido ha vivido en la ciudad por varias décadas y es un miembro bien conocido de la comunidad. La oficina de Price indicó que su jefe de despacho adjunto, José Ugarte, le otorgó al hombre un reconocimiento hace dos meses por su labor como reportero ciudadano en la comunidad.

El mes pasado, un agente del ICE mató a una persona durante una operación migratoria después de que el hombre condujera su coche hacia los agentes y arrastrara a uno de ellos. Otros han muerto mientras huían de agentes de inmigración, incluido un hombre que fue atropellado en una autopista de California en agosto.

El ICE culpa a los activistas por un aumento en los ataques contra sus agentes, y alega que su retórica alienta a las personas que la agencia persigue a resistirse al arresto.

Según datos proporcionados por la agencia, se reportaron 172 agresiones entre el 21 de enero y el 1 de octubre de este año. Eso se compara con 15 agresiones reportadas durante el mismo periodo del año pasado.

Los activistas culpan a las tácticas agresivas de los agentes federales de inmigración.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.