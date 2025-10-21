La UE avala resultados del histórico balotaje en Bolivia. Por segundo día marchan pidiendo auditoría

La misión de observación de la Unión Europea (UE) avaló el martes los resultados preliminares del histórico balotaje en el que ganó la presidencia de Bolivia el senador centrista Rodrigo Paz.

En conferencia de prensa, el jefe de la misión Davor Stier aseguró que el sistema de conteo rápido del Tribunal Supremo Electoral “ha funcionado eficazmente y no se ha cortado en ningún momento”.

“Se puede tener plena confianza en los resultados que fueron publicados”, aseguró.

Los resultados del Sistema de Resultados Preliminares (SIREPRE) dio el triunfo a Paz con un 54,61% de votos respecto del exmandatario conservador Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002), que obtuvo 45,39%. Se espera que en las próximas horas concluya el conteo oficial.

En el mismo sentido, el informe preliminar de los observadores de la OEA, divulgado la víspera, destacó que el SIREPRE “en ningún momento se vio afectado”, sino “solamente en la página de consulta” con “intermitencias que fueron solucionadas de inmediato”.

Ambos organismos internacionales han felicitado a Paz por su triunfo.

La noche del lunes, decenas de personas, en su mayoría jóvenes, marcharon por las calles céntricas de La Paz, la sede de gobierno, para expresar su desconfianza por los resultados y pidieron una auditoría. El martes volvieron a manifestarse. “Esta es una convocatoria por las redes sociales, son jóvenes que se han citado para hacer respetar su voto… hay mucha desconfianza”, dijo Fabián Torantello, un abogado de 53 años quien acompañó la marcha.

La alianza Libre de Quiroga también solicitó el martes a las autoridades electorales la entrega de las actas para realizar una auditoría interna.

Paz anunció el lunes un acercamiento de Bolivia a Washington, y a la vez anticipó que ya tiene encaminado un acuerdo con dos fuerzas políticas para conseguir una mayoría legislativa que le permita gobernar.

A su vez, exhortó a su rival en el balotaje, “Tuto” Quiroga, a sumarse al bloque de gobierno “sin mezquindades”.

En su primera rueda de prensa, el centrista Paz indicó que dialogó con el gobierno estadounidense y presidentes de países vecinos para garantizar el suministro de combustibles, cuya escasez se ha convertido en una pesadilla nacional en medio de la peor crisis económica en 40 años.