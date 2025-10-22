Corea del Sur afirma que Pyongyang lanzó un misil balístico hacia aguas del este

Corea del Norte lanzó el miércoles un misil balístico hacia las aguas orientales de su territorio, informó el ejército de Corea del Sur.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur emitió un breve comunicado, pero no proporcionó más detalles, como la distancia que recorrió el proyectil.

El lanzamiento se produce pocos días antes de la Conferencia Económica Asia-Pacífico, que se llevará a cabo en Corea del Sur. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente chino, Xi Jinping, y otros líderes mundiales se reunirán la próxima semana en la ciudad surcoreana de Gyeongju para entablar conversaciones.

A principios de este mes, el líder norcoreano Kim Jong Un exhibió un nuevo misil de largo alcance en un multitudinario desfile militar en Pyongyang, con la presencia de líderes chinos, rusos y otros. En el evento, que marcó el 80 aniversario de la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores, se destacó la creciente posición diplomática de Kim y su implacable impulso por construir un arsenal que podría apuntar a la zona continental de Estados Unidos y a sus rivales en Asia.

Las credenciales diplomáticas de Kim se han visto reforzadas recientemente. Estuvo en el centro del escenario junto al líder chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladímir Putin en un desfile militar realizado el mes pasado en Beijing. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente surcoreano Lee Jae Myung también han expresado repetidamente sus esperanzas de reunirse con Kim mientras él exhibe un provocativo programa nuclear.

