Israel comienza a deportar a cientos de activistas de la flotilla

Israel ha liberado a cientos de activistas que intentaron romper el bloqueo naval israelí sobre Gaza y está en proceso de deportarlos, según una organización jurídica que trabaja con la flotilla.

El grupo israelí de defensa jurídica Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, o Adalah, reportó el jueves que la mayoría de los activistas internacionales está en tránsito hacia un aeropuerto civil cerca de Eilat, una ciudad del sur del país, para su deportación.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo el miércoles que ordenó que los activistas fueran deportados “lo antes posible”, después de reprender con dureza a su ministro de Seguridad Nacional por un video provocador en el que se ve cómo se burla de activistas de la flotilla detenidos, que estaban esposados y arrodillados.

Netanyahu señaló que, aunque Israel tiene todo el derecho de detener “flotillas provocadoras de simpatizantes terroristas de Hamás”, la manera en que Itamar Ben-Gvir trató a los activistas “no está en línea con los valores y las normas de Israel”.

Ben-Gvir difundió videos el miércoles en los que se le ve caminando entre algunos de los aproximadamente 430 detenidos. En uno, activistas con las manos atadas a la espalda están arrodillados, con la cabeza tocando el suelo, dentro de lo que parece ser una zona de detención improvisada en la cubierta de un barco.

La flotilla, formada por más de 50 embarcaciones, partió hacia Gaza la semana pasada desde Turquía, cerca de Chipre. Los organizadores afirmaron que quieren llamar de nuevo la atención sobre las condiciones de los casi dos millones de palestinos en la Franja.

Israel ha calificado a la flotilla como “una maniobra de relaciones públicas al servicio de Hamás”, sin una intención real de entregar ayuda al sitiado territorio palestino. Las embarcaciones llevan una cantidad mínima y simbólica de ayuda.

Las fuerzas israelíes comenzaron a detener los barcos a unos 268 kilómetros (167 millas) de la costa gazatí, según la web de la flotilla. El 30 de abril, Israel detuvo a 20 embarcaciones de la flotilla cerca de Creta, Grecia.

Esta semana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a varios activistas europeos de la flotilla, que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó de “proterrorista”.

Israel mantiene un bloqueo marítimo sobre Gaza desde que Hamás tomó el control del territorio en 2007. Las autoridades israelíes intensificaron las medidas tras los ataques de insurgentes encabezados por Hamás sobre el sur de Israel, que mataron a unas 1.200 personas y tomaron a más de 250 como rehenes, el 7 de octubre de 2023.

Los críticos sostienen que el bloqueo equivale a un castigo colectivo. Israel afirma que su objetivo es impedir que Hamás se arme. Egipto, que tiene el único paso fronterizo con Gaza que no está controlado por Israel, también ha restringido en gran medida las entradas y salidas del territorio.

La ofensiva de represalia de Israel tras los ataques del 7 de octubre, que inició la guerra, ha matado a más de 72.700 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás y no distingue entre víctimas civiles y combatientes en su conteo. El ministerio está integrado por profesionales médicos que mantienen y publican registros detallados, considerados en general fiables por la comunidad internacional.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.