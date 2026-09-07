Alemania combate acusaciones sobre genocidio en Gaza ante la máxima corte de la ONU

Alemania dijo el lunes a la principal corte de Naciones Unidas que un caso de genocidio por la venta de armas a Israel fue presentado de manera indebida por Nicaragua y debería ser desestimado.

El país centroamericano acusa a Berlín de violar la Convención sobre el Genocidio y el derecho internacional humanitario al “facilitar” actos de genocidio en Gaza mediante el suministro de armas y otro apoyo militar a Israel.

Aunque el caso se centra en Alemania, de manera indirecta apunta a la campaña de Israel en Gaza en respuesta a los mortíferos ataques del 7 de octubre de 2023 liderados por Hamás. Israel, que no es parte en el proceso, niega enérgicamente que sus acciones equivalgan a actos de genocidio.

“La conducta de Nicaragua indica que no estaba interesada en escuchar la postura de Alemania sobre sus acusaciones, sino simplemente en llevar a Alemania ante este tribunal”, dijo a los jueces Julia Monar, la principal abogada de Alemania.

Según Monar, Nicaragua no notificó debidamente al gobierno alemán y dio a su país menos de un mes para responder antes de iniciar el procedimiento. Por lo general, se espera que los países intenten resolver las disputas antes de llevarlas ante el tribunal.

Otro abogado de Alemania, Antonios Tzanakopoulos, señaló que la notificación formal de Nicaragua sobre el caso llegó desde una dirección de correo de Yahoo enviada a una bandeja de entrada general, en lugar de a través de los canales diplomáticos adecuados.

Alemania es el segundo mayor proveedor de armas de Israel

Alemania ha sido un firme aliado de Israel durante décadas y es el segundo mayor proveedor de armas de Israel, después de Estados Unidos.

Monar subrayó que su país revisa cuidadosamente todas las exportaciones de equipo militar de conformidad con el derecho internacional. “Alemania no ha autorizado, desde 2024, la exportación de armas de guerra, con destino final en Israel, que puedan utilizarse en el conflicto de Gaza”, manifestó.

En 2024, el tribunal rechazó una solicitud de emergencia de Nicaragua para ordenar a Alemania que detuviera la ayuda militar y de otro tipo a Israel en Gaza, pero el panel de 16 jueces se negó a desestimar el caso por completo.

Los procedimientos ante la CIJ pueden tardar mucho en concluir

Los procedimientos suponen una nueva iniciativa legal que trata de frenar la campaña militar de Israel por parte de un país con vínculos históricos con el pueblo palestino, después de que Sudáfrica acusara a Israel de genocidio ante el mismo tribunal en 2023.

Los jueces de la CIJ ordenaron a Israel en enero de 2024 que hiciera todo lo posible para prevenir la muerte, la destrucción y cualquier acto de genocidio en Gaza. Dos meses después, el tribunal indicó a Israel que adoptara medidas para mejorar la situación humanitaria en Gaza, incluida la apertura de más pasos terrestres para permitir el ingreso de alimentos, agua, combustible y otros suministros.

Sudáfrica sostiene que Israel ignoró en gran medida esas órdenes.

Tanto el caso de Sudáfrica contra Israel como el de Nicaragua contra Alemania alegan violaciones de la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. La convención se elaboró tras el Holocausto para codificar un nuevo crimen: el genocidio.

Un equipo de expertos independientes encargado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la mayor organización profesional de académicos que estudian el genocidio han concluido que Israel está violando el tratado, pero sólo un tribunal internacional puede emitir una determinación jurídica.

Los procedimientos ante la CIJ pueden prolongarse durante años. En 2007, el tribunal dictaminó que Serbia “violó la obligación de prevenir el genocidio” en la masacre de Srebrenica de 1995, cuando fuerzas serbobosnias reunieron y asesinaron a unos 8.000 hombres y niños, en su mayoría musulmanes, en el este de Bosnia.

El tribunal fijó en mayo un plazo hasta noviembre de 2027 para que Sudáfrica presente sus alegatos por escrito y dio a Israel hasta mayo de 2029 para responder. Es probable que las audiencias sobre la cuestión central del caso —si Israel cometió genocidio en Gaza— no se celebren, como muy pronto, hasta finales de 2029.

Continúa otra investigación en la Corte Penal Internacional

En procedimientos separados ante la Corte Penal Internacional, también en La Haya, que juzga casos contra individuos y no entre naciones, los jueces han emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, en relación con el conflicto.

Ambos están acusados de crímenes de lesa humanidad, no de genocidio. El tribunal afirmó que encontró motivos para creer que utilizaron “el hambre como método de guerra” al restringir la ayuda humanitaria y que atacaron deliberadamente a civiles en la campaña de Israel contra Hamás en Gaza, acusaciones que funcionarios israelíes niegan.

En respuesta, Estados Unidos ha impuesto sanciones a numerosos altos funcionarios del tribunal, incluidos nueve de los 18 jueces de la CPI.

El conflicto en Gaza ha dejado decenas de miles de palestinos muertos y ha devastado el enclave. Pese a un frágil alto el fuego mediado por Estados Unidos el año pasado, la violencia ha continuado. Desde que se anunció el alto el fuego, el fuego israelí ha matado a más de 1.300 palestinos en Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza. También han muerto cinco soldados israelíes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.