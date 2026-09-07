El gobierno británico condena a manifestantes antiinmigrantes tras protestas por cruces del Canal

El gobierno británico condenó el lunes el “comportamiento intimidatorio y pendenciero” de manifestantes contrarios a la inmigración que convergieron en un puerto del sur de Inglaterra al que fueron llevados migrantes para desembarcar tras cruzar el canal de la Mancha.

Cientos de manifestantes, muchos vestidos con ropa oscura y con mascarillas, se enfrentaron a la policía en Portsmouth a última hora del domingo en un intento de impedir que botes salvavidas llevaran a los migrantes a tierra. Luego intentaron bloquear autobuses que transportaban a los recién llegados a un centro de procesamiento para solicitantes de asilo.

“El derecho a la protesta pacífica es fundamental para nuestra democracia, pero nunca debe cruzar la línea hacia el desorden”, señaló el gobierno en un comunicado.

La protesta en Portsmouth se produjo un día después de que cientos de manifestantes enmascarados contrarios a la inmigración bloquearan el sábado las carreteras que conducen a Dover, el puerto de ferris más concurrido de Reino Unido, lo que atascó el tráfico e interrumpió los desplazamientos de personas y vehículos de carga que se dirigían a Francia.

Ambos grupos parecían estar encabezados por Daniel Thomas, un aliado del veterano activista de extrema derecha Stephen Yaxley-Lennon, más conocido como Tommy Robinson.

Gobiernos sucesivos del Reino Unido han tenido dificultades para impedir que la gente —más de 40.000 el año pasado— realice la peligrosa travesía a través de una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. El tema ha sido presentado como una crisis por políticos como Nigel Farage, del partido de extrema derecha Reformar Reino Unido, y ha sido utilizado como bandera de movilización por activistas contrarios a la inmigración.

El gobierno del primer ministro Andy Burnham afirma que el refuerzo de la cooperación entre las fuerzas del orden británicas y francesas ha ayudado a reducir en más de un 40% el número de personas que han realizado la travesía en lo que va de año, en comparación con 2025.

La embarcación que transportaba a unas 140 personas a Portsmouth había salido a primera hora del domingo desde Normandía, muy al oeste de las playas cercanas a Calais desde donde se han producido la mayoría de las salidas, lo que convirtió el viaje en uno mucho más largo y arriesgado.

Un portavoz de la Agencia Marítima y de Guardacostas de Reino Unido indicó que en la operación para llevar a los migrantes a tierra participaron botes salvavidas, un helicóptero de guardacostas y un avión.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.