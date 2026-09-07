Nueve muertos y 13 heridos en ataques aéreos israelíes sobre una aldea del sur de Líbano

La fuerza aérea de Israel llevó a cabo dos ataques a primera hora del lunes contra una aldea del sur de Líbano que dejaron al menos nueve muertos, entre ellos mujeres y niños, informó el Ministerio de Salud libanés.

El ministerio indicó que uno de los ataques alcanzó un edificio y mató a ocho personas, entre ellas un niño y dos mujeres. Agregó que otras 11 personas resultaron heridas, incluidas cuatro menores y dos mujeres.

El ministerio añadió que otro ataque contra un automóvil en la aldea mató a un paramédico de la Asociación de Exploradores Islámicos Risala de Líbano e hirió a otras dos personas.

Los ataques se produjeron en medio de una nueva ronda de escalada entre Israel y Hezbollah.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.