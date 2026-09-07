Nepal guarda un día de luto por los 1.300 muertos en inundaciones

Nepal celebró un día de luto el lunes para recordar a los fallecidos en las inundaciones del 26 de agosto. Las oficinas gubernamentales bajaron las banderas y las familias concluían los rituales de duelo.

Nepal y el Tíbet conmemoraban el decimotercer día desde las inundaciones, que causaron más de 1.300 muertes y dejaron a unas 5.000 personas desaparecidas, incluidos extranjeros, según la agencia de gestión de desastres de Nepal.

En Nepal, de mayoría hindú, los periodos de duelo duran 13 días, durante los cuales los familiares cercanos permanecen en casa y los parientes los visitan para presentar sus respetos. En el último día, o el decimotercero, se realizan rituales para rezar por las almas de los fallecidos.

Varias personas cuyos familiares siguen desaparecidos han realizado funerales simbólicos con rituales de duelo. En la tradición hindú, la cremación es un rito final importante y, para algunas familias, llevar a cabo la ceremonia incluso sin los cuerpos de sus seres queridos les brinda una sensación de liberación espiritual.

El gobierno había anunciado previamente que el lunes sería un día oficial de luto, y todas las oficinas bajarían sus banderas a media asta.

En Katmandú, familiares se reunieron cerca de las oficinas del primer ministro y de ministerios clave para exigir que el gobierno acelere la búsqueda y el rescate de los cientos de personas que trabajaban en plantas hidroeléctricas y que fueron arrastradas por la crecida del río Bhotekhoshi o quedaron sepultadas por los escombros.

Los esfuerzos de búsqueda continuaban para cientos de personas de las que aún no se tiene noticia.

Los rescatistas sacaron el sábado a un hombre chino de una planta eléctrica, y el viernes fueron rescatados de la planta dos trabajadores nepalíes.

Las labores de rescate se han concentrado cada vez más en 12 proyectos hidroeléctricos, donde unos 900 trabajadores están desaparecidos y se cree que aproximadamente 500 están atrapados en distintos túneles, indicaron las autoridades. Equipos de rescate especializados de India, China, Corea del Sur y Estados Unidos han estado buscando entre escombros, estructuras dañadas y túneles en los proyectos, con la esperanza de encontrar sobrevivientes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.