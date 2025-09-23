Alemania busca atraer a miles de reclutas mientras la OTAN refuerza sus defensas militares

Alemania se ha comprometido a invertir miles de millones para mejorar el equipamiento de su Ejército tras años de descuido. Ahora está tratando de persuadir a más personas para que se unan y sirvan.

Más de tres años y medio después de que la guerra de Rusia en Ucrania impulsara los esfuerzos para revitalizar al Bundeswehr, el desafío de fortalecer a las fuerzas armadas alemanas ha crecido junto con los temores de la amenaza de Moscú.

Junto con el aumento del gasto militar que Alemania y los aliados de la OTAN acordaron este año, la alianza está alentando a los miembros a aumentar el número de personal. Berlín quiere añadir decenas de miles de miembros al servicio.

El canciller Friedrich Merz afirma que “debido a su tamaño y su fortaleza económica, Alemania es el país que debe tener el Ejército convencional más fuerte de la OTAN en el lado europeo”. No ha definido ese objetivo en detalle, pero el tono subraya un cambio en un país que emergió gradualmente de su reticencia militar posterior a la Segunda Guerra Mundial tras la reunificación en 1990.

A principios de este mes, la cúpula militar observó cómo un ferry lleno de vehículos blindados era escoltado fuera del puerto báltico de Rostock, se interceptaban drones en el aire y en el agua y los aviones de combate circulaban por encima. Eso fue parte de un ejercicio centrado en mover tropas y equipo a Lituania, un aliado en el flanco oriental de la OTAN donde la Alemania moderna está estacionando una brigada en el extranjero de manera permanente por primera vez.

“La disuasión creíble requiere preparación operativa”, señaló el jefe de Estado mayor de la Bundeswehr, el general Carsten Breuer. “Y la preparación operativa requiere material, personal, entrenamiento y... ejercicios, ejercicios, ejercicios”.

El Ejército enfrenta desafíos interseccionales

Hay mucho por hacer tanto en material como en personal, en un país donde el Ejército a menudo se veía con indiferencia o sospecha debido al legado del pasado nazi.

Alemania suspendió el servicio militar obligatorio para los hombres en 2011 y posteriormente batalló para atraer a un gran número de voluntarios a corto plazo. En los últimos años, el número de personal militar ha rondado apenas por encima de los 180.000, en comparación con los 300.000, más de un tercio de ellos conscriptos, en 2001. Ahora el gobierno quiere elevarlo a 260.000 en la próxima década, y dice que también necesitará alrededor de 200.000 reservistas, más del doble de la cifra actual.

Mejorar el salario es una forma de hacer que la Bundeswehr sea más atractiva, dijo Thomas Wiegold, un experto en política de defensa que dirige el blog militar Augen geradeaus! Pero un problema clave es solucionar los problemas de equipamiento de larga data del Ejército, “porque una fuerza que no tiene suficientes tanques, que no tiene suficientes barcos, que tampoco tiene suficientes cuarteles, no es particularmente atractiva para los solicitantes”.

Los aviones de combate F-35, los helicópteros de transporte Chinook, los tanques Leopard dos, las fragatas y otros equipos están en orden después de que se estableciera un fondo especial de 100.000 millones de euros (117.000 millones de dólares) en 2022 para modernizar la Bundeswehr, pero tardarán en llegar. Este año, la nueva coalición de Merz permitió un mayor gasto al flexibilizar las estrictas reglas sobre la incurrencia de deuda, un gran paso para una nación históricamente reacia a endeudarse.

Después de que se suspendió el servicio militar obligatorio, la Bundeswehr renunció a 48 cuarteles. Un informe del comisionado parlamentario para el Ejército a principios de este año dijo que algunos cuarteles restantes y otras instalaciones todavía están en un estado “desastroso” después de años de austeridad. Un programa para construir nuevos alojamientos militares ahora tiene como objetivo construir 76 nuevos edificios para 2031.

Persuadiendo a más personas para que sirvan

El mes pasado, el gabinete aprobó planes para un nuevo sistema de servicio militar destinado a abordar el desafío del personal. Prevén un salario y condiciones más atractivas para las personas que se unan a corto plazo, mejor entrenamiento y más flexibilidad en cuanto a la duración del servicio.

El objetivo es atraer suficientes reclutas sin revivir el servicio militar obligatorio, una idea impopular con el socio menor de centroizquierda en la coalición de Merz, pero el plan deja la puerta abierta para hacerlo si no se presentan suficientes voluntarios.

En un primer paso que comenzará el próximo año, el gobierno planea enviar cuestionarios a jóvenes hombres y mujeres que cumplan 18 años sobre su disposición y capacidad para servir, que los hombres estarán obligados a responder. A partir de mediados de 2027, los jóvenes deberán someterse a exámenes médicos, aunque no a inscribirse en el Ejército.

“Creo que lo que está sucediendo ahora es sobre todo una preparación para un servicio obligatorio que es posible más adelante, porque no solo se suspendió el servicio obligatorio en Alemania hace 14 años, sino que también se desmanteló todo el aparato para administrar el servicio obligatorio”, indicó Wiegold. “Ahora se está reconstruyendo gradualmente”.

Hay un escepticismo generalizado en el bloque conservador de Merz de que se pueda evitar algún tipo de conscripción. Lo comparte el jefe del BundeswehrVerband, esencialmente un sindicato para los miembros del servicio.

“No debemos sugerir a las personas en este país que este crecimiento ciertamente ocurrirá de manera voluntaria; lo dudo mucho”, dijo su jefe, el coronel André Wüstner, en una entrevista en la televisión pública alemana, sugiriendo que Alemania debería avanzar “paso a paso” hacia el servicio obligatorio.

Aumentando la estima por el Ejército

Wiegold señaló que el Ejército ha tenido un estatus diferente en la Alemania moderna que en países como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos debido a la historia del país, y en consecuencia no hay un “gran entusiasmo” por unirse. Pero la invasión de Ucrania significa que “la percepción de la Bundeswehr como un elemento importante de Alemania se ha vuelto mucho mayor”.

Las autoridades han trabajado para aumentar la estima por el servicio militar. Anuncios exhortando a las personas a considerar unirse al Ejército han aparecido en cajas de pizza, envoltorios de kebab y en otros lugares. La Bundeswehr ha enviado postales personalizadas a jóvenes de 16 y 17 años señalando oportunidades de carrera. Sus esfuerzos en redes sociales incluyen un canal de “carrera en la Bundeswehr” en TikTok.

En junio, Alemania celebró por primera vez un “día de los veteranos” anual. Los reclutas están siendo honrados con ceremonias de juramento en lugares prominentes, recientemente, por ejemplo, fuera del Parlamento regional de Renania del Norte-Westfalia, el estado más poblado del país.

Una de las reclutas recién entrenadas en Düsseldorf, una mujer de 21 años que, como otros, solo se le permitió dar su primer nombre, Lina, dijo que el estado del mundo “se está volviendo cada vez más tenso y, si nadie entra en este servicio, ¿quién lo hará?”

Otro, Vincent, de 26 años, dijo que quería contribuir a la defensa de Alemania y sus aliados europeos, “y no puedo decir que eso es importante y no hacer algo por ello yo mismo”.

Kerstin Sopke en Berlín, Daniel Niemann en Düsseldorf y Pietro De Cristofaro en Rostock contribuyeron a este informe.

