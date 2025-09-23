Los gobiernos militares de Mali, Burkina Faso y Níger se retiran de la Corte Penal Internacional

Las juntas militares gobernantes en Mali, Burkina Faso y Níger afirmaron que los tres países se retiraban de la Corte Penal Internacional y acusaron al tribunal global de lo que ellos consideran justicia selectiva.

La retirada no fue inesperada tras los golpes de Estado que llevaron a las juntas al poder en los tres países del oeste de África. La CPI, con sede en La Haya, es el tribunal global permanente del mundo para crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Desde los golpes, los líderes militares de los tres países han abandonado a socios de larga data, como Occidente y el bloque regional de África Occidental. Han establecido nuevas alianzas, principalmente con Rusia, cuyo presidente, Vladímir Putin, enfrenta una orden de arresto por parte de la CPI debido a la guerra de Rusia en Ucrania.

En un comunicado conjunto emitido tarde el lunes anunciando su retirada, los tres afirmaron que la CPI se ha convertido en un "instrumento de represión neocolonial en manos del imperialismo", sin detallar la acusación. Las juntas también manifestaron que buscan más "soberanía" y sugirieron una opción local al tribunal.

El proceso de retirada de la CPI tarda al menos un año en completarse. Hungría también anunció su retirada a principios de este año.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.