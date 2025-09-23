Un detenido en redadas en Moldavia por presunta financiación rusa de un partido

La agencia anticorrupción de Moldavia hizo más de 30 redadas y detuvo a una persona el martes por el financiamiento de un partido político presuntamente vinculado a Rusia a través de criptomonedas, según anunciaron las autoridades, días antes de una elección parlamentaria clave.

El Centro Nacional Anticorrupción y la fiscalía del municipio de Balti dijeron que el caso implica lavado de dinero y corrupción electoral. Los investigadores señalaron que se enfocaron en miembros y simpatizantes de un partido político que eran sospechosos de haber implementado "un plan criminal" antes de la votación del domingo. Una persona fue detenida por 72 horas.

Moscú ha negado repetidamente interferir en Moldavia.

Las autoridades indicaron que las pruebas recopiladas sugerían que los fondos ilegales "habrían provenido de la Federación Rusa, de miembros de un grupo criminal", y se transfirieron a través de cuentas de criptomonedas. "Estos fueron estratificados y liquidados a través de proveedores de servicios de intercambio de criptomonedas ilegales, y posteriormente convertidos en efectivo y distribuidos por mensajeros a los destinatarios finales", se afirmó.

Las autoridades anticorrupción dijeron que incautaron 800.000 de leus (50.000 dólares) en efectivo en múltiples monedas, confiscaron documentos contables y dispositivos de almacenamiento electrónico, e identificaron entregas de efectivo que totalizaban aproximadamente 9 millones de leus (540.000) realizadas a través de criptomonedas.

Las búsquedas del martes fueron las últimas de una serie de investigaciones previas a la elección del domingo, cuando los moldavos votarán para elegir un nuevo parlamento de 101 escaños. Muchos ven la votación como una decisión entre continuar la senda de Moldavia hacia la membresía en la Unión Europea o inclinarse por vínculos más estrechos con Rusia.

El lunes, 74 personas fueron detenidas en 250 redadas como parte de una investigación sobre un presunto plan respaldado por Rusia para incitar "disturbios masivos" y desestabilizar el país en torno a los comicios.

Las autoridades de Moldavia dijeron que el complot de disturbios fue "coordinado desde la Federación Rusa, a través de elementos criminales" y que los sospechosos, que tenían entre 19 y 45 años, habían viajado a Serbia, donde supuestamente recibieron entrenamiento.

Una votación vista como elección entre Oriente y Occidente

La presidenta prooccidental de Moldavia, Maia Sandu, dijo en un comunicado el lunes que el Kremlin está gastando cientos de millones de euros para tratar de influir en la próxima votación, y que la "soberanía, independencia, integridad territorial y futuro europeo" de su país están en peligro.

El Servicio ruso de Inteligencia Exterior dijo en un comunicado el martes que los políticos europeos estaban intentando asegurar que Moldavia se mantuviera alineada con sus propias "políticas rusofóbicas".

"Planean hacer esto a cualquier costo", decía el comunicado. También acusó a los funcionarios europeos de intentar falsificar votos en las próximas elecciones de Moldavia.

A raíz de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, Moldavia solicitó unirse a la UE y se le otorgó el estatus de candidato ese año. Bruselas acordó abrir negociaciones de adhesión el año pasado.

Las autoridades moldavas han acusado durante mucho tiempo a Rusia de llevar a cabo una guerra híbrida —que incluiría interferencias en elecciones, campañas de desinformación y financiamiento ilícito de partidos prorrusos— para tratar de desviar el camino del país hacia la membresía en la Unión Europea.

El giro hacia el oeste de Moldavia irritó aún más a Moscú y las tensiones entre las dos naciones se dispararon.

El año pasado, los moldavos votaron por un estrecho margen a favor de asegurar el camino del país hacia la UE y eligieron a Sandu para un segundo mandato en una elección presidencial separada. Ambas votaciones también estuvieron ensombrecidas por amplias acusaciones de interferencia rusa, que Moscú negó.

Los moldavos enfrentan una avalancha de desinformación

En el período previo a la votación del domingo, los moldavos también enfrentan una avalancha de desinformación impulsada por inteligencia artificial a través de grandes plataformas de redes sociales y sitios web que imitan a medios occidentales, que múltiples grupos de monitoreo han atribuido a Rusia o actores prorrusos.

Dicen que las campañas tienen como objetivo socavar el apoyo al gobernante Partido de Acción y Solidaridad, o PAS, de orientación proeuropea, que Sandu fundó en 2016. El PAS ganó una clara mayoría en las elecciones parlamentarias de 2021, pero corre el riesgo de perderla el domingo, sin alternativas proeuropeas viables en la boleta.

Un portavoz de Meta dijo a la AP que la compañía está en estrecho contacto con las autoridades en Moldavia antes de la votación y tiene equipos dedicados que pueden responder rápidamente a “amenazas potenciales” a lo largo del ciclo electoral.

“Hemos interrumpido previamente la gran mayoría de la actividad inauténtica identificada en estos informes”, dijo el portavoz. “Estamos listos para investigar cualquier actividad adicional que pueda violar nuestras políticas”.

Google también dijo en un comunicado que rastrea y aborda proactivamente las operaciones coordinadas de influencia electoral.

El término desinformación alude a la información errónea creada y difundida de forma deliberada, principalmente para confundir o engañar.

Katie Marie Davies contribuyó desde Manchester, Reino Unido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.