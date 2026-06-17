Acuerdo provisional entre EEUU e Irán evita lo más espinoso: el programa nuclear de Teherán

El acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán daría paso a un periodo de dos meses que abordaría el asunto más divisivo entre los viejos adversarios: el programa nuclear de Teherán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que un motivo clave por el que había emprendido la guerra junto con Israel en febrero era evitar que Irán obtuviera una bomba nuclear. Pero el acuerdo tentativo que ha pregonado deja muy poco margen para negociar una cuestión enquistada desde hace años. El pacto nuclear anterior entre Irán y las potencias mundiales, del que Trump retiró a Estados Unidos en su primer mandato, tardó muchos meses en negociarse.

Se han publicado pocos detalles sobre el acuerdo inicial, que está previsto firmar oficialmente el viernes en Suiza, pero en términos generales contempla reabrir el estrecho de Ormuz a los envíos mundiales de petróleo, incentivos financieros para Irán si cumple ciertos parámetros y un periodo de 60 días para conversaciones sobre el fin del programa nuclear del país.

Hay un profundo escepticismo entre legisladores republicanos y demócratas, defensores proisraelíes y el propio Israel sobre que el acuerdo sea realista, viable o que tenga algún efecto en las conversaciones nucleares.

“Mi escepticismo es el propio Irán”, dijo el martes el senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, un aliado cercano de Trump y halcón en la cuestión iraní desde hace tiempo. "¿Cómo sería un buen acuerdo? Nada de enriquecimiento. Y veremos si podemos llegar ahí”.

“Pero si podemos o no llegar a la fase dos, no lo sé”, señaló.

Un acuerdo nuclear requiere compromiso con los detalles

David Schenker, director del Programa de Política Árabe del Washington Institute for Near East Policy, señaló que “este gobierno ha demostrado que le cuesta mantener la atención en estos asuntos”.

Schenker, quien se desempeñó como subsecretario de Estado para Asuntos de Oriente Próximo en el primer mandato de Trump, puso en duda que el gobierno actual tenga la capacidad de concretar un acuerdo nuclear incluso si el acuerdo se firma el viernes.

“Esto es el tipo de cosa que requiere una atención tenaz, atención al detalle y numerosos expertos técnicos involucrados”, explicó. “Trump pierde la atención, pasa a otra cosa, y el gobierno. Es como si no entendieran la estrategia de Irán. No la entendieron la primera vez, ni la segunda”.

La Casa Blanca ha mantenido su confianza. El vicepresidente, JD Vance, dijo que gran parte del detalle técnico debe negociarse, pero que Estados Unidos debe ver acciones para que Irán reciba incentivos como el alivio de sanciones.

“Nuestro plan bajo este acuerdo es que, de nuevo, los iraníes obtienen muchos beneficios siempre y cuando desmantelen ese programa de armas nucleares”, le dijo Vance a Megyn Kelly en su pódcast el martes.

“La gente siempre me pregunta: ‘¿Por qué lo crees esta vez?’ Yo no les creo”, agregó. “No confío en nada de lo que diga nadie. Confío en lo que la gente hace. Y la forma en que está estructurado este acuerdo es que, a medida que hacen más, reciben más. A medida que hacen menos, reciben menos”.

Irán ha sostenido durante mucho tiempo que su programa nuclear es pacífico.

El acuerdo nuclear anterior tomó más de un año y medio

El Plan de Acción Integral Conjunto de 2015, o JCPOA por sus siglas en inglés, tardó más de 18 meses en negociarse, comenzando con conversaciones secretas entre funcionarios de Estados Unidos e Irán en Omán al final del primer mandato del entonces presidente Barack Obama.

Requirieron decenas de intervenciones directas de alto nivel del secretario de Estado, John Kerry, y del secretario de Energía, Ernest Moniz, por no mencionar un equipo de decenas de expertos técnicos que viajaron a Europa y a otros lugares antes de la conclusión de las negociaciones en Viena, Austria.

Trump se retiró del JCPOA en 2018 antes de que la mayoría de sus concesiones más controversiales entraran en vigor, y ahora no hay indicios de que Irán esté dispuesto a ofrecer mucho más.

El JCPOA se apoyaba en un lenguaje y entendimientos muy técnicos, incluidos límites al enriquecimiento de uranio, a las centrifugadoras avanzadas y a la producción de agua pesada. A cambio, a Irán se le concedió un alivio significativo de sanciones, por un monto de miles de millones de dólares.

Por más descontentos que estuvieran los críticos con el JCPOA —Trump lo calificó como “el peor acuerdo jamás negociado”, mientras que todos los republicanos y varios demócratas destacados votaron en contra—, todas las partes reconocen que se tardó más de 18 meses en llegar a un acuerdo, aunque fuera imperfecto.

Los republicanos dicen que el Congreso debe aprobar cualquier acuerdo

Los republicanos dicen que cualquier acuerdo nuclear con Irán debe presentarse ante el Congreso, como exige la ley. El senador republicano Ted Cruz, de Texas, dijo que “sin duda esperaría” que el Senado tenga la última palabra.

El senador republicano John Kennedy, de Luisiana, dijo que tenía poca confianza en que Irán cumpla cualquier acuerdo.

Pero el senador Roger Marshall, republicano de Kansas, uno de un puñado de senadores que ha hablado con Vance sobre el acuerdo, dijo que el calendario acortado podría ser una ventaja.

“El modus operandi de Irán es negociar con el propósito de demorar, para poder rearmarse”, comentó Marshall. “Creo que el presidente tiene que darles algún tipo de plazo finito, o habrá consecuencias. Así que creo que se puede hacer”.

El senador Tim Kaine, demócrata de Virginia, observó que lo que podría ayudar a los negociadores de Trump a concretar un acuerdo nuclear en un plazo tan recortado es que hay “una base” desde la cual trabajar tras las conversaciones de la era Obama.

Aun así, el JCPOA “tardó años en armarse. Tenías aliados e incluso adversarios —China y Rusia— alrededor de la mesa, tenías al OIEA en la mesa, el jefe negociador de Obama tenía un Nobel de física, Ernie Moniz”, dijo Kaine. “No sé si Jared Kushner o Steve Witkoff tienen un Nobel. Así que va a ser difícil”.

Los enviados de Trump, Witkoff y Kushner, ninguno de los cuales tenía experiencia previa en negociaciones nucleares, realizaron numerosos intentos —pero finalmente infructuosos— de alcanzar un acuerdo bajo mediación omaní durante los primeros meses del segundo mandato de Trump.

Esos esfuerzos se fueron diluyendo después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025, tras lo cual Pakistán surgió como el principal facilitador.

También hay incertidumbre sobre otros asuntos además del nuclear que han sido motivo de preocupación para países árabes, Israel, Europa y Estados Unidos.

No está claro que alguno de esos temas, como el programa de misiles balísticos de Irán, su apoyo a grupos armados en la región o la represión de su propia población, vaya a abordarse en los acuerdos provisionales o en posibles acuerdos de más largo plazo.

Sin capitulaciones significativas de Trump desde el inicio, es difícil imaginar que las negociaciones nucleares con Irán tomen solo varios meses.

“Un acuerdo es mejor que más combates, pero la guerra que Estados Unidos e Israel llevaron a cabo contra Irán no ha logrado alcanzar sus objetivos declarados”, dijo Brian Katulis, investigador principal del Middle East Institute. “Este acuerdo se trata en gran medida de limpiar un desastre innecesario y presentarlo de la mejor manera”.

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Los periodistas de The Associated Press Seung Min Kim y Nathan Ellgren contribuyeron a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.