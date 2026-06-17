Trump dice que la inmigración ilegal hizo subir las primas de seguro de auto; expertos lo niegan

El presidente estadounidense Donald Trump atribuyó esta semana a sus duras políticas migratorias una caída en las primas de seguros de automóvil, al culpar falsamente a la inmigración ilegal durante el periodo de su predecesor en la Casa Blanca de un aumento previo.

Trump compartió un gráfico el lunes en una publicación en su plataforma Truth Social, la cual muestra el cambio interanual de las primas de 2021 a 2026. Aumentan bruscamente de 2021 a 2023 y comienzan a bajar en 2024, culminando con un crecimiento negativo en lo que va de 2026. El gráfico cita un análisis del Consejo de Asesores Económicos basado en datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

“Las primas de seguros de automóviles subieron a máximos históricos, obligando a los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley a subsidiar el ‘viaje gratis’ de los ilegales (del presidente Joe) Biden”, dice la publicación. “Después de más de un año de cero inmigración ilegal, y de nuestros esfuerzos altamente exitosos por revertir la invasión de Biden, las primas de seguro de automóviles se han desplomado”.

Pero expertos señalan que, aunque los datos del gráfico coinciden con las tendencias del sector, fue principalmente la pandemia de COVID-19 —no la inmigración ilegal— la que provocó el repunte.

A continuación presentamos un análisis más detallado de los hechos.

AFIRMACIÓN: Las duras políticas migratorias de Trump han provocado una caída en las primas de seguro de automóviles, después de un pico durante el gobierno de Biden causado por la inmigración ilegal.

LOS HECHOS: Esto es falso. Algunos expertos indican que el aumento de los costos se debió principalmente a efectos de la pandemia de COVID-19, tales como conductas más riesgosas en los caminos y alteraciones en la cadena de suministro que elevaron los costos de las reparaciones. Ahora que las aseguradoras están en una mejor situación financiera, están bajando las tarifas para seguir siendo competitivas. No hay evidencia que deje entrever que la inmigración ilegal haya desempeñado un papel significativo ni en el aumento ni en la caída de las primas de los seguros.

“Esta afirmación es pura ficción”, manifestó Michael Clemens, profesor de economía en la Universidad Johns Hopkins y miembro destacado del Instituto Peterson de Economía Internacional, sobre lo dicho por Trump. “No surge de ningún estudio de la Casa Blanca, de la industria de seguros de automóviles; ni siquiera de grupos de presión opuestos a la inmigración. No se fundamenta en nada, salvo en declaraciones incendiarias que yuxtaponen dos tendencias no relacionadas”.

La conducción disminuyó durante los primeros días de la pandemia de COVID-19, que se declaró en marzo de 2020, a medida que la gente comenzó a mantener el distanciamiento social y trabajar desde casa se convirtió en la norma. Según expertos, esto derivó en menos accidentes y, por lo tanto, menos reclamaciones, lo que dejó a las compañías de seguros con altos márgenes de ganancias, los cuales utilizaron para bajar tarifas y competir por nuevos clientes.

Cuando la gente volvió a conducir en grandes cantidades a partir de 2022, a medida que Estados Unidos se recuperaba, eso significó más accidentes y más reclamaciones. Expertos señalaron que otros factores, tales como la conducción temeraria y la conducción distraída, también contribuyeron. Al mismo tiempo, los problemas en la cadena de suministro encarecieron las autopartes y otros materiales, costos que las compañías de seguros trasladaron a los conductores en sus primas.

Las tarifas comenzaron a bajar de nuevo en 2024, a medida que disminuyeron los accidentes y las aseguradoras se encontraron en una mejor posición financiera.

“En los últimos dos años, la industria de seguros de automóviles ha generado beneficios de suscripción tras la implementación de importantes ajustes de tarifas para compensar pérdidas”, afirmó Mark Friedlander, portavoz del Insurance Information Institute, una destacada asociación del sector. “Las primas promedio de seguros de automóviles han comenzado a estabilizarse, y los costos de reemplazo van más en línea con la tasa de inflación de Estados Unidos. Estamos viendo disminuciones promedio de tarifas implementadas en numerosos estados, así como dividendos pagados a los asegurados por grandes aseguradoras de automóviles, tales como State Farm y USAA”.

Un estudio de 2023, publicado en el Journal of Insurance Issues, encontró que las poblaciones con un mayor número de personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos tienen un mayor número de conductores sin seguro, lo que sí eleva las primas de los seguros de automóviles. Sin embargo, el vínculo sólo existe en estados donde a las personas que están en el país ilegalmente no se les permite obtener licencias de conducir, que suele ser un requisito previo para poder estar asegurado al conducir un vehículo.

Clemens indicó que este vínculo tampoco puede explicar el aumento de aproximadamente 50% en las primas del seguro de automóvil observado después de la pandemia de COVID-19. Estimó que el aumento de la inmigración ilegal durante el gobierno de Biden sólo puede ser un factor que explique aproximadamente un incremento de 0,07% en las primas.

Trump también repitió en Truth Social su afirmación, refutada de manera habitual, de que las políticas migratorias de Biden permitieron que decenas de millones de criminales ingresaran a Estados Unidos desde prisiones e instituciones de salud mental.

La Casa Blanca no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

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Encuentre las verificaciones de hechos llevadas a cabo por la AP aquí: https://apnews.com/APFactCheck.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.