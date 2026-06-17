Una avioneta se estrella en una carretera del sur de Texas

Rescatistas se apresuraban a extraer a los ocupantes de una avioneta el martes por la noche después de que se estrellara en una autopista del sur de Texas y surgieran llamas en el fuselaje.

La aeronave chocó en Laredo poco después de las 10 de la noche, informó Jose Baeza, investigador del Departamento de Policía. Hasta el momento se desconocía cuántas personas iban a bordo y en qué estado se encuentran.

De momento no había reportes de víctimas entre quienes viajaban en vehículos en la autopista Loop 20, agregó. Ha sido cerrada en ambos sentidos.

Un video publicado en internet muestra la avioneta de costado, estrellada contra una barrera de la autopista. Se puede ver a rescatistas apresurándose a romper una ventana de la cabina y sacar a las personas del interior.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.