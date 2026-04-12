Abren las urnas en Hungría en una elección clave que podría sacar a Orbán del poder

Los húngaros votaban el domingo en unos comicios ampliamente considerados como los más trascendentales de Europa este año, y que podrían desalojar del poder al primer ministro populista Viktor Orbán, aliado del presidente de Estados Unidos Donald Trump, tras 16 años en el cargo.

Es un momento clave para Orbán, el dirigente que lleva más tiempo en el poder en la Unión Europea y uno de sus mayores antagonistas, que ha recorrido un largo camino desde sus primeros años como un vehemente progresista antisoviético hasta el nacionalista cercano a Rusia que hoy admira la extrema derecha global.

Los centros de votación abrieron a las 6 de la mañana hora local y estaba previsto que cerraran a las 7 de la tarde Se esperaba que Orbán y su principal rival, Péter Magyar, emitieran su voto más tarde en la mañana.

La elección era seguida de cerca en países dentro y fuera de Europa, lo que da cuenta del papel desmesurado que Orbán ocupa en la política populista de extrema derecha en todo el mundo.

Integrantes del movimiento de Trump "Hagamos grande a Estados Unidos otra vez" (conocido por sus siglas en inglés MAGA) figuran entre quienes ven al gobierno de Orbán y a su partido político Fidesz como ejemplos brillantes de una política conservadora y antiglobalista en acción, mientras que defensores de la democracia liberal y del Estado de derecho le detestan.

Orbán gobierna desde 2010

Durante sus 16 años como primer ministro, Orbán ha impulsado duras ofensivas contra los derechos de las minorías y las libertades de prensa, ha socavado muchas de las instituciones de Hungría y ha sido acusado de desviar grandes sumas de dinero a las arcas de la élite empresarial aliada, una acusación que él niega.

También ha tensado fuertemente la relación de Hungría con la Unión Europea, y parece deleitarse al usar su poder de veto para bloquear decisiones importantes del bloque de 27 miembros. Más recientemente, bloqueó un préstamo de la Unión Europea de 90.000 millones de euros (104.000 millones de dólares) para Ucrania, lo que llevó a sus socios a acusarlo de secuestrar esa ayuda crucial.

Sin embargo, después de ganar cuatro elecciones consecutivas con una mayoría de dos tercios para su partido en el Parlamento, han surgido indicios de que el control absoluto de Orbán sobre la política húngara podría estar llegando a su fin.

Un rival serio en ascenso

Magyar ha ascendido rápidamente hasta convertirse en el rival más serio de Orbán. El dirigente de 45 años del partido de centroderecha Tisza, que encabeza las encuestas independientes, hizo campaña sobre asuntos que afectan a los votantes comunes, como el debilitado sistema público de salud y el sector del transporte en Hungría, así como lo que describe como una corrupción gubernamental rampante.

Magyar, antiguo integrante del círculo interno del Fidesz de Orbán, rompió con el partido en 2024 y formó Tisza con rapidez. Desde entonces, ha recorrido Hungría sin descanso, celebrando mítines en localidades grandes y pequeñas en una ofensiva de campaña que recientemente lo llevó a visitar hasta seis pueblos al día.

En una entrevista con The Associated Press a principios de este mes, Magyar afirmó que la elección será un “referéndum” sobre si Hungría continúa su deriva hacia Rusia bajo Orbán, o si puede recuperar su lugar entre las sociedades democráticas de Europa.

Ante una cuesta arriba electoral

Magyar y Tisza enfrentan una contienda difícil. El control de Orbán sobre los medios públicos de Hungría, que ha transformado en un altavoz de su partido, y amplios segmentos del mercado de medios privados le dan ventaja para difundir su mensaje.

La transformación unilateral del sistema electoral húngaro y la manipulación de los límites de sus 106 distritos electorales por parte del Fidesz también exigirán que Tisza obtenga, según estimaciones, un 5% más de votos que el partido de Orbán para alcanzar una mayoría simple.

Además, cientos de miles de húngaros étnicos en países vecinos tienen derecho a votar en las elecciones húngaras y tradicionalmente han votado de forma abrumadora por el partido de Orbán.

También ha habido comentarios antes de la elección de que la injerencia externa y el fraude interno podrían empañar el resultado. Tanto el Fidesz como Tisza han lanzado plataformas para denunciar irregularidades, y acusan a sus adversarios de planear cometer abusos electorales.

Los servicios secretos rusos han conspirado para interferir y inclinar la elección a favor de Orbán, según numerosos reportes de prensa, incluidos los de The Washington Post. El primer ministro, sin embargo, ha acusado a la vecina Ucrania, así como a los aliados de Hungría en la Unión Europea, de intentar interferir en la votación para instalar un gobierno “proucrania”.

Ese tipo de acusaciones forma parte de la razón por la que muchos en la Unión Europea, que ven a Orbán como un peligro para el futuro del bloque, esperan que pierda y que un nuevo gobierno húngaro bajo Magyar resulte un socio mejor.

Pero al otro lado del Atlántico, Trump y su movimiento MAGA apuestan todo por otro mandato de Orbán. Trump ha respaldado repetidamente al líder húngaro y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, realizó una visita de dos días a Hungría la semana pasada destinada a ayudar a Orbán a cruzar la meta.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.