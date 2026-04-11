Trump aprueba solicitudes de declaración de desastre para al menos 7 estados; otros aún esperan

El gobierno del presidente Donald Trump aprobó esta semana solicitudes de declaración de desastre mayor para al menos siete estados, según información publicada el sábado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), lo que permite que las comunidades afectadas accedan a apoyo federal. Alrededor de 15 solicitudes más de ayuda de otros estados y tribus por fenómenos meteorológicos extremos ocurridos este año y el anterior parecen estar pendientes, junto con tres apelaciones de rechazos previos.

Alaska, Idaho, Montana, Oregon, Carolina del Sur, Dakota del Sur y Washington recibieron declaraciones de desastre mayor, que pueden habilitar apoyo federal y fondos para necesidades de recuperación como reparaciones de infraestructura pública y ayuda para los sobrevivientes.

El anuncio, incluido en un documento informativo diario de la FEMA, llega semanas después de que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, asumiera la supervisión de la agencia y es la señal más reciente de que el exsenador republicano por Oklahoma podría aliviar parte de la agitación derivada del liderazgo de su predecesora, Kristi Noem, despedida por Trump en marzo.

Aun así, el trabajo de la FEMA podría verse perjudicado por el cierre en curso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que ya cumple ocho semanas. Aunque la respuesta y la recuperación ante desastres pueden continuar durante un cierre porque el Fondo de Ayuda por Desastres de la FEMA no vence, ese dinero se agota a medida que se prolonga el estancamiento de financiamiento. El proyecto de ley de asignaciones del DHS repondría el fondo con más de 26.000 millones de dólares.

Mullin dijo el martes que planeaba informar a Trump ese mismo día sobre las solicitudes de declaración pendientes, y reafirmó su intención de acelerar el trabajo sobre desastres pasados de cara a la temporada de huracanes del Atlántico, que comienza el 1 de junio.

“Tratamos de impulsar esto lo más rápido posible”, declaró Mullin tras inspeccionar los trabajos de recuperación por el huracán Helene en Carolina del Norte durante su primera visita oficial como secretario del DHS, al reconocer que “los desastres ocurren constantemente”.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, afirmó el sábado que Trump responde a esas solicitudes “con gran cuidado y consideración, asegurándose de que los estados utilicen los dólares de los contribuyentes estadounidenses de manera apropiada y eficiente para complementar —no sustituir— su obligación de responder a los desastres y recuperarse de ellos”. Añadió que un objetivo de la administración es que los gobiernos estatales y locales “inviertan en su propia resiliencia antes de que ocurra un desastre, haciendo que la respuesta sea menos urgente y la recuperación menos prolongada”.

Aunque Mullin aseguró a sus colegas senadores durante su audiencia de confirmación que creía en la misión de la FEMA, el futuro de la agencia es incierto. Trump ha expresado su deseo de trasladar más responsabilidad por los desastres a los estados. El Consejo de Revisión de la FEMA que designó el año pasado no ha publicado un informe de recomendaciones que incluiría cambios de gran alcance sobre cómo el gobierno federal apoya la resiliencia, la respuesta y la recuperación ante desastres.

Hasta el momento, se ignora si a otros estados o tribus también se les había informado de aprobaciones o rechazos que aún no se habían anunciado públicamente. El gobernador demócrata de Hawai, Josh Green, comentó el miércoles que su estado había recibido una declaración de desastre por las devastadoras inundaciones de marzo.

Trump también modificó declaraciones de desastre anteriores para Tennessee y Mississippi, al añadir más condados para asistencia individual tras una fuerte tormenta invernal en enero.

Algunas comunidades han experimentado esperas prolongadas sin precedentes para obtener respuestas sobre sus solicitudes de declaración de desastre durante el segundo mandato de Trump. En un análisis realizado en septiembre por The Associated Press se encontró que las aprobaciones tardaban, en promedio, más de un mes.

En promedio, a los presidentes de la década de 1990 y de inicios de la de 2000 les tomó menos de dos semanas conceder una solicitud de declaración de desastre presentada por un gobernador. Ese plazo aumentó a alrededor de tres semanas durante la última década, en mandatos de presidentes de los dos partidos principales.

Arizona ha esperado casi tres meses una respuesta a su apelación después de que se le negara apoyo por tormentas e inundaciones severas ocurridas en septiembre.

Algunos estados gobernados por demócratas se han quejado de que se les niegan declaraciones de desastre pese a demostrar necesidad. El gobernador de Maryland, Wes Moore, calificó la decisión de Trump de “profundamente frustrante” cuando el presidente negó dos veces la solicitud del estado para recibir apoyo por las inundaciones de mayo de 2025, pese a una evaluación de la FEMA que mostraba más de 33 millones de dólares en daños.

Aunque la FEMA evalúa los daños y utiliza una fórmula específica para analizar el posible impacto en los estados y las jurisdicciones locales, las declaraciones de desastre quedan, en última instancia, a discreción del presidente.

Ninguna de las aprobaciones realizadas esta semana incluye fondos de mitigación de riesgos, un complemento del apoyo por declaración de desastre que era habitual y ayudaba a las comunidades a reconstruir con mayor resiliencia. Trump no ha aprobado una solicitud de mitigación de riesgos en más de un año.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.