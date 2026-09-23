40 años después de Chernóbil, Italia da luz verde al regreso de la energía nuclear

El Senado de Italia dio la aprobación final a una legislación el miércoles que allana el camino para un regreso a la energía nuclear casi cuatro décadas después de que el desastre de Chernóbil llevó al país a abandonar la energía atómica.

La medida fue aprobada en la cámara alta por 81 votos a favor y 51 en contra, con siete abstenciones. Representa un paso importante en el impulso de la primera ministra Giorgia Meloni para reforzar la seguridad energética y cumplir objetivos climáticos, aunque la construcción de los reactores está a años de distancia.

El proyecto, que antes fue aprobado por la Cámara de Diputados, establece un marco legal para tecnologías nucleares de nueva generación. Autoriza al gobierno a redactar decretos durante los próximos 12 meses que abarquen la concesión de licencias para reactores, normas de seguridad, gestión de residuos y criterios para futuros emplazamientos.

La votación coloca a Italia en una senda hacia la reintroducción de la energía nuclear después de que los votantes la rechazaran dos veces en referendos nacionales, primero tras el desastre de Chernóbil de 1986 y de nuevo después del accidente de Fukushima en Japón en 2011.

Gilberto Pichetto Fratin, ministro de Medio Ambiente y Seguridad Energética, manifestó que la votación marcó un avance histórico para Italia.

“La energía nuclear no es un regreso al pasado", declaró Pichetto Fratin. "Cuando se integra con las renovables, es una tecnología ganadora, que puede dar resultados extraordinarios para nuestra seguridad energética”.

Italia busca seguridad energética al retomar la energía nuclear

El gobierno de Meloni sostiene que el aumento de la demanda de electricidad, los objetivos climáticos y las preocupaciones por la seguridad energética expuestas por la invasión rusa de Ucrania justifican reincorporar la energía nuclear a la matriz eléctrica del país.

En lugar de reactivar los grandes reactores del pasado, el gobierno se está centrando en los reactores modulares pequeños, o SMR por sus siglas en inglés, y otras tecnologías avanzadas que, según sus defensores, podrían ser más seguras, más flexibles y más rápidas de construir.

La legislación no autoriza la construcción de ningún reactor. En cambio, crea la base regulatoria necesaria antes de que futuros proyectos puedan proponerse, evaluarse y aprobarse.

Italia estuvo alguna vez entre los pioneros nucleares de Europa, operando cuatro reactores antes de que un referendo en 1987 pusiera fin de facto al programa. Desde entonces, el país ha dependido en gran medida de energía importada y se ha convertido en uno de los mayores consumidores de Europa de electricidad generada por centrales nucleares en países vecinos.

El gobierno indica que la demanda de electricidad podría aumentar de forma sustancial en los próximos años a medida que hogares, empresas y el transporte se electrifiquen cada vez más, y conforme se expandan los centros de datos y otras tecnologías de alto consumo energético.

Aumenta la aceptación de la energía nuclear

La iniciativa de Italia se produce en medio de un debate europeo más amplio sobre el papel de la energía nuclear para recortar emisiones de carbono y reducir la dependencia de combustibles fósiles importados. Países como Francia y Polonia están invirtiendo en nuevos proyectos nucleares o planificando grandes ampliaciones.

Las actitudes públicas en Italia parecen haber cambiado. Una encuesta de junio de 2026 de la firma de investigación Only Numbers encontró que alrededor del 55% de los italianos apoya las centrales nucleares de nueva generación, con el respaldo más fuerte entre las generaciones más jóvenes que no tienen un recuerdo directo de Chernóbil.

Aun así, siguen existiendo obstáculos importantes antes de que pueda construirse cualquier reactor.

Italia todavía carece de un depósito nacional permanente para los residuos radiactivos de su anterior programa nuclear, y los desechos continúan almacenándose en instalaciones temporales en todo el país. También se espera que futuros proyectos de reactores y sitios de almacenamiento de residuos enfrenten oposición de comunidades locales.

Analistas energéticos han puesto en duda la viabilidad económica de la energía nuclear, señalando los altos costos de construcción y la falta de proyectos de SMR comercialmente probados que operen a escala en Europa. Estimaciones del sector sitúan el costo de un solo SMR de 300 megavatios entre 3.000 millones y 6.000 millones de euros (3.500 millones y 7.000 millones de dólares), sin incluir infraestructura adicional ni gastos de la red eléctrica.

Los grupos ambientalistas Greenpeace Italia, WWF Italia, el Club Kyodo y Legambiente calificaron la legislación como una “caja vacía llena de falsas promesas” que iba en contra de la voluntad de los votantes italianos en referendos anteriores.

Los grupos señalaron en un comunicado conjunto: “La energía nuclear no resuelve ninguno de los muchos problemas que Italia enfrenta actualmente, en medio de su segunda crisis energética en los últimos cuatro años”.

Falta mucho para la construcción de nuevos reactores

Michele Governatori, asesor sénior de energía del centro ECCO, acogió con satisfacción la creación de un marco regulatorio, pero advirtió que probablemente dejará en evidencia el limitado apetito del sector privado por nuevos proyectos nucleares.

“Tener un marco regulatorio en vigor es positivo, pero también dejará claro el interés limitado de los inversores privados en tecnologías que o bien no son competitivas hoy o aún no están listas, como los SMR”, indicó Governatori.

Sostuvo que Italia debería centrarse en medidas ya disponibles para reducir los costos energéticos y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, incluida la electrificación, la eficiencia energética, las energías renovables, la capacidad de almacenamiento y las mejoras de la red eléctrica.

Grupos ambientalistas y partidos de oposición ya han señalado su resistencia a los planes del gobierno y podrían impugnar proyectos futuros una vez que se propongan emplazamientos específicos para reactores y almacenamiento de residuos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.