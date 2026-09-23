Grupo pide proteger a periodistas en Serbia antes de elecciones

Un organismo internacional de vigilancia de los medios advirtió que los periodistas en Serbia están bajo amenaza de violencia y hostilidad de cara a las elecciones parlamentarias del próximo mes, que pondrán a prueba el gobierno del presidente populista Aleksandar Vucic.

El Comité para la Protección de los Periodistas instó al gobierno de Vucic esta semana a garantizar que los periodistas puedan cubrir la votación del 25 de octubre “de manera segura y sin miedo”.

“Los periodistas que cubren las urnas corren un riesgo serio de amenazas, violencia y hostilidad del tipo que se ha vuelto cada vez más común” durante el mandato de Vucic, declaró el CPJ en un comunicado difundido el martes.

El grupo pidió a “los socios europeos de Serbia que vigilen de cerca la situación, alienten a Belgrado a garantizar que se respete el Estado de derecho y alcen la voz para cuestionar las violaciones de la libertad de prensa”.

El gobierno serbio no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press. En el pasado, el Ministerio de Información de Serbia ha indicado a la AP que condenaba cualquier ataque contra periodistas.

Una misión internacional en marzo documentó el aumento de la violencia policial, campañas de difamación alimentadas por funcionarios públicos, una impunidad persistente, amenazas legales y digitales, y los esfuerzos del partido gobernante por reforzar su control sobre los medios, afirmó el CPJ.

Serbia busca formalmente ingresar en la Unión Europea, pero el proceso se ha estancado bajo Vucic, quien ha enfrentado acusaciones de restringir las libertades democráticas, incluidos los medios. Desde que llegó al poder en 2012, el partido populista gobernante ha establecido gradualmente el control sobre los medios y describe a los medios críticos como enemigos del Estado.

Danica Vucenic, que trabaja en la televisión regional N1, recibió en junio una carta con amenazas contra ella y su familia. Contó a la AP por teléfono que habitualmente denuncia todas las amenazas ante las autoridades, pero no ha habido resultados.

“Es una pérdida de tiempo porque recibiré más amenazas y volveré a denunciar”, indicó Vucenic. “No terminará hasta que Serbia se convierta en un país democrático”.

Vucic y su Partido Progresista Serbio, de derecha, enfrentan un desafío en la votación de octubre por parte de un movimiento liderado por jóvenes que estuvo detrás de casi dos años de protestas callejeras, desencadenadas por una tragedia en una estación de tren en noviembre de 2024. Las tensiones son altas mientras los populistas buscan mantenerse en el poder pese al extendido descontento popular.

Attila Mong, representante del CPJ para Europa, describió la realidad de los periodistas en Serbia como “alarmante”. Citó la violencia en las calles, las amenazas y los esfuerzos “implacables” por desacreditar su trabajo, que a menudo provienen de altos funcionarios del gobierno.

“De cara a las elecciones de octubre, las condiciones para los periodistas están empeorando”, señaló Mong. “Tenemos múltiples reportes de periodistas agredidos mientras realizaban su trabajo en mítines y otros actos políticos, y en internet el ambiente está cada vez más febril”.

El CPJ enumeró recomendaciones para las autoridades que incluían instrucciones públicas a la policía, una respuesta rápida ante las amenazas y la condena de la violencia, al tiempo que se garantiza la protección de los periodistas y la disponibilidad de los candidatos electorales.

Vucenic, una periodista experimentada con una larga trayectoria en los medios independientes de Serbia, también dijo a la AP que intenta ignorar las amenazas y vivir y trabajar con normalidad. Culpó a las autoridades políticas de Serbia por el ambiente.

“A los periodistas se les trata como enemigos del Estado”, apuntó Vucenic. “Eso ha hecho que nuestra existencia no sea segura”.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.